Phantastische Auslese läutet in Mühlhausen den Karneval ein

Seit vielen Jahren schon gehört die Phanstatischen Auslese zu den Karnevalsgruppen im Landkreis, die die närrische Zeit als erste mit einem Programm begrüßen. Zum 26. Mal lädt das Team, das zur Diakonie Doppelpunkt, den ehemaligen Mühlhäuser Werkstätten, gehört, am Wochenende des 1. und 2. Februar zu Faschingsgala und Kinderfasching in den Saal der Kulturstätte Schwanenteich ein.

„Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Höhepunkten und neuen Überraschungen“, kündigt Präsident Gerhard Apel an. Am Samstag um 19.11 Uhr werden der Elferrat und das Prinzenpaar Jens und Anne die Veranstaltung eröffnen und „einen Angriff auf die Lachmuskeln starten“, wie Apel sagt. Und am Sonntag um 14.11 Uhr ist dann zum Kinderfasching eingeladen.

Das Programm gestalten Menschen mit Handicap und Nicht-Behinderte gemeinsam. Um die 250 Gäste kamen in den vergangenen Jahren zur Faschingsgala, um zu feiern. Es ist mittlerweile eine schöne Tradition geworden, dass auch der Struther Carnevalverein (SCV) die Phantastische Auslese unterstützt. Das Team der Diakonie Doppelpunkt ist neben den Karnevalisten aus dem Mühlhäuser Ortsteil Görmar derzeit der einzige Karnevalsclub, der ein Faschingsprogramm für die Kreisstadt anbietet.

Erwartet werden am Schwanenteich neben den verschiedenen Auftritten der Phantastischen Auslese auch die Garden und Tanzgruppen vom SCV und vom Tanzsportverein Unique, der ebenfalls seit ein paar Jahren regelmäßig auftritt. Es gibt auch Musik und Büttenreden. Man dürfe gespannt sein, wen Julian in der Bütt diesmal auf die Schippe nimmt, meint Präsident Apel. Im Anschluss an die Faschingsgala könnten die Gäste ausgelassen in den Sonntagmorgen tanzen.

Karten für die Veranstaltung am Samstag, 1. Februar, 19.11 Uhr, werden im Pressehaus dieser Zeitung in Mühlhausen, Steinweg 88, verkauft (Vorverkauf: sieben Euro, Abendkasse: acht Euro). Kinderfasching startet am Sonntag, 2. Februar, 14.11 Uhr. Karten dafür gibt es an der Abendkasse (Erwachsene: drei Euro, Kinder: zwei Euro).