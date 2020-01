In Mülhausen ist ein Pickup in Flammen aufgegangen. (Symbolbild)

Mühlhausen. Nach einem lauten Knall, hat ein geparkter Pickup in Mühlhausen gebrannt. Durch die Hitze wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt.

Pickup in Mühlhausen steht in Flammen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pickup in Mühlhausen steht in Flammen

Nach einem lauten Knall, in der Nacht zum Dienstag, hat ein geparkter Pickup in der Wanfrieder Straße in Mühlhausen gebrannt.

Wie die Polizei mitteilte, hatte die Feuerwehr die Flammen schnell unter Kontrolle und verhinderte so ein Übergreifen des Feuers auf andere Fahrzeuge. Lediglich ein Peugeot wurde durch die Hitze leicht beschädigt.

Ermittlungen zufolge brach das Feuer im Motorraum des Pickup aus.

Weitere Blaulichtmeldungen:

Medizinischer Notfall im Führerhaus

Belohnung ausgesetzt: Suche nach dem Feuerteufel von Lengefeld