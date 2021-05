Pläne für einen Kultursommer im Puschkingarten von Mühlhausen

Mühlhausen. Die Führungsspitze des Priorats in Mühlhausen sieht in der Corona-Debatte die Außengastronomie zu wenig beachtet und erarbeitet ein Konzept.

Das Puschkinhaus und der Verein Priorat für Kultur und Soziales setzen auch in diesem Jahr wieder auf einen Kultursommer. In der Vergangenheit war der Puschkingarten regelmäßig Bühne für verschiedene Konzerte und auch das große New-Orleans-Festival, das gemeinsam mit der Stadtverwaltung Mühlhausen organisiert wurde. Doch für dieses Jahr wurde es jetzt abgesagt. Hunderte Gäste auf dem Gelände lassen sich mit den Bestimmungen der Corona-Pandemie nicht in Einklang bringen.

Stattdessen setzt man auf kleinere Konzerte so wie im letzten Spätsommer, als man auf die Picknickdecken einlud. Fünf Konzerte hatte es gegeben – mit je 200 Gästen. „Wir haben dabei bewiesen, dass Gastronomie und Kultur keine Pandemie-Treiber sind“, sagt Maria Stecher, die Geschäftsführerin des Priorats für Kultur und Soziales. Unter dessen Dach befindet sich auch die Puschkinhaus GmbH.

Vorstellbar für 2021 sind Konzerte ebenso wie Kunstabende und -seminare; auch mit der Idee einer Zusammenarbeit mit dem hiesigen Kino trage man sich, sagt Stecher. In das Puschkinhaus hat man in den vergangenen Monaten investieren müssen. Vorausgegangen war ein Wasserschaden im Herbst, der dafür sorgte, dass die Küche komplett erneuert werden musste. In dieser Woche werden die Arbeiten nun abgeschlossen. „Wir haben Wert darauf gelegt, mit heimischen Firmen zusammenzuarbeiten“, sagt Stecher.

25 Frauen und Männer arbeiten im Puschkinhaus. 20 von ihnen befinden sich seit einem halben Jahr in Kurzarbeit. Laut Schirmer aber niemand in Kurzarbeit null. Man habe Wert darauf gelegt, dass die Mitarbeitenden auch in diesen Pandemie-Monaten Arbeit haben – ob anderswo in der freien Wirtschaft oder in der Priorat-eigenen Küche, die die Kindergärten des Vereins versorgt, sagt Sabine Ahke, die gastronomische Leiterin. Dass die Gastronomie bei den verschiedenen Öffnungsszenarien der Politik lange Zeit nur eine sehr untergeordnete Rolle gespielt habe, kritisiert sie genauso wie Stecher.

Um den gastronomischen Bereich mit einem To-go-Service über Wasser zu halten, dafür fehle es an Infrastruktur. Nun überlegt Ahke, mit Fertigstellung der neuen Küche zumindest an den Wochenenden einen Abhol-Service anzubieten, ehe die Außengastronomie wieder öffnen darf.

Was Hochzeitsfeiern angeht, da erwarte sie für die zweite Jahreshälfte und das kommende Jahr einen großen Zulauf. Es gebe Paare, die hätten bereits jetzt ihre Feier dreimal verschoben. „Einen runden Geburtstag aber, den holt man nicht zwei Jahre später einfach nach.“