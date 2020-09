Pläne für Sanierung der Kulturstätte Schwanenteichin Mühlhausen

Nach der energetischen Sanierung der Kulturstätte am Schwanenteich soll nun das Innere überarbeitet werden.

Mühlhausen. Derzeit wird europaweit nach einem Planer für die Sanierung der Kulturstätte am Schwanenteich in Mühlhausen gesucht.

Um Geld aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ will sich die Stadt Mühlhausen für die Sanierung der Kulturstätte Schwanenteich bewerben. Die soll in den kommenden Jahren überholt werden, das erste Mal seit 1967. Derzeit läuft eine europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen. Der Planer soll laut Bürgermeisterin Beate Sill (parteilos) zwei Varianten aufzeigen: eine, bei der möglichst viel der bestehenden Innenarchitektur übernommen wird, und eine „ohne jede Grenze im Denken“.