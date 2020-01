Poetisches Farbenspiel der Stimmungen

Das Interesse an Siegfried Böhning und seiner Kunst ist groß. Das zeigte Donnerstagabend die Eröffnung seiner Ausstellung „Entlang der Zeit“ mit rund 170 Gästen im Kulturhistorischen Museum.

Die Ausstellung sei eine Hommage an den Künstler Böhning, der am Sonntag 70 wird, sagt Matthias P. Gliemann, der Vorsitzende des Zweckverbandes der Mühlhäuser Museen. Er sieht den Bollstedter als einen der vielseitigsten und einprägsamsten Künstler Nord-West-Thüringens an.

Besonders beeindruckend sind die aktuellen Landschaftsarbeiten, die ein poetisches Farbenspiel der verschiedenen Tages- und Jahreszeiten und Stimmungen bieten.

Kurator Friedrich Staemmler von den Mühlhäuser Museen erinnert sich an die erste Begegnung mit Böhning vor knapp sechs Jahren. Damals war er frisch nach Thüringen gekommen. Im Bauernhaus der Böhnings sei sein Blick an drei Landschaftsgemälden hängen geblieben – „genau diese Bilder habe ich immer wieder vor mir, wenn ich in der Region unterwegs bin.“ Böhnings Werke seien sensible und feinnervig.

Zu den Ausstellungsobjekten gehört auch dieser Formelkopf. Foto: Andreas Bank

Abstrakte Landschaftsgemälde sind für Böhnings Schaffen charakteristisch. Die Umgebung Bollstedts mit Tongruben, Wiesen, Feldern – all das war und ist für den eher zurückhaltenden Böhning Inspiration. Der Bezug zur Heimat des Künstlers, der vorzugsweise als Maler, Grafiker und Zeichner, aber auch als Schöpfer von Collagen in Erscheinung tritt, ist dabei stets offenkundig. Zur Heimat des studierten Physikers, der künstlerisch bei Otto Paetz und dem Mühlhäuser Franz Prinich lernte, gehört auch Mühlhausen, wie seine Materialcollage „Und in der Mitte das Rathaus II“ mit Marienkirche, Kirche Divi Blasii und dem Mühlhäuser Rathaus zeigt.

Zur Eröffnung übergab Mühlhausens Bürgermeisterin Beate Sill (parteilos) den Mühlhäuser Museen zwei weitere Gemälde Böhnings. Die haben zuvor in der nun nicht mehr existierenden Verwaltung der Gemeinde Weinbergen in Bollstedt gehangen.

Ausstellung „Entlang der Zeit – Siegfried Böhning – Malerei und Grafik“: bis 15. März dienstags bis sonntags 10 bis 17 Uhr im Kulturhistorischen Museum, Kristanplatz. Öffentliche Führung: Sonntag, 19. Januar, 14 Uhr. Eintritt und Führung: 8 Euro für Erwachsene, 2 Euro für Kinder zwischen 4 und 14.