Polizei benennt Ursachen für Brände in Mühlhausen und Bothenheilingen

In der Nacht zu Montag ist in einem Haus am Mühlhäuser Kornmarkt ein Feuer ausgebrochen. Nun nennt die Polizei eine mögliche Brandursache.

Mühlhausen/Bothenheilingen. Für den Brand Montagnacht in Mühlhausen glaubt die Polizei die Ursache zu kennen. Für das Feuer in Bothenheilingen hofft sie auf Bildmaterial von Zeugen.

Von einem unsachgemäßen Umgang mit Feuer geht die Polizei als Ursache für einen Brand in der Nacht zu Montag in der Mühlhäuser Innenstadt aus. Nun werde gegen einen unbekannten Tatverdächtigen ermittelt, heißt es von einer Polizeisprecherin.

Das Feuer im Eckgebäude Ratsstraße/Kornmarkt war in der leerstehenden Dachgeschoss-Wohnung ausgebrochen, das Haus wurde unbewohnbar. Die Polizei gibt den Sachschaden mit „mehr als 50.000 Euro“ an.

Noch keine neuen Erkenntnis gibt es für die Feuer-Katastrophe am Montag in Bothenheilingen. Die Polizei geht weiterhin davon aus, dass eine Verpuffung in einer Tischlerei den Brand ausgelöst und Funkenflug dann ein weiteres, rund 250 Meter entferntes Gebäude im Dorf in Brand gesteckt hat.

Für die weiteren Ermittlungen bittet die Landespolizeiinspektion Nordhausen nun Zeugen, ihr Fotos und Videos zur Verfügung zu stellen. Sie können online auf dem Hinweisportal der Thüringer Polizei hochgeladen werden.

Die Polizei bittet, Fotos und Videos von den Bränden in Bothenheilingen unter folgender Adresse hochzuladen: http://th.hinweisportal.de