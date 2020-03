In Mühlhausen stellte die Polizei am Wochenende wieder mehrere Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen fest.

Mühlhausen. In Mühlhausen und Umgebung stellte die Polizei bei Kontrollen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus mehrere Verstöße fest - unter anderem in einem Solarium.

Polizei muss Menschen-Ansammlungen auflösen - auch in einem Solarium

Wie die Polizei am Sonntag informiert, kontrollierte sie in großen Teilen des Unstrut-Hainich-Kreises. Demnach hätten sich ein Großteil der Menschen an die aktuellen gesetzlichen Regelungen gehalten.

Eine Ausnahme bildeten mehrere Menschen in Mühlhausen und Umgebung. Demnach traf die Polizei hier mehrfach auf größere Personengruppen, in denen zum Teil Erwachsene mit ihren Kindern ohne Mindestabstand einzuhalten, gemeinsam unterwegs waren.

Am Stausee Oppershausen musste die Polizei zudem eine große Menschengruppe auffordern, nach Hause zu fahren.

Auch mehrere Menschen in einem Solarium in Mühlhausen hielten sich nicht an die aktuell geltenden Maßnahmen zur Unterdrückung einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus. Hier wurde der Weiterbetrieb untersagt, weil manche sogar die Solarien nutzten. Die Polizei fertigte gegen alle festgestellten Personen Anzeigen an.