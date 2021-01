Polizei warnt vor Gaunern im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Gauner sind offensichtlich in der Region unterwegs. Davor warnt der Leiter der Polizei im Unstrut-Hainich, Pascall Rödiger. Schon Donnerstagfrüh hat es einen solchen Fall in Hüpstedt gegeben (unsere Zeitung am Freitag). Eine 82-Jährige spendete vor einem Supermarkt 5 Euro; letztlich fehlten aber ihre Geldbörse mit 50 Euro und Dokumenten.

Vermutlich derselbe Täter – 25 Jahre alt, groß, schlank, dunkel gekleidet - wurde wenig später wieder aktiv. Rödiger meint: „Es tut sich ein neuer Brennpunkt auf.“

Generell solle man sich nicht auf Spendensammler vor Märkten einlassen, so Uwe Theuerkauf, Leiter des Ermittlungsdienstes der Mühlhäuser Polizei. „Einer kleinen Spende folgt oft überschwängliches Umarmen – mit dem Griff nach der Geldbörse.“ cb