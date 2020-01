Positive Signale für Senioren-Wohnprojekt in Mülverstedt

Positive Signale gibt es vom Sozialverband VdK Hessen-Thüringen für das Seniorenwohnprojekt in Mülverstedt. Darüber informierte Jörg Kubitzki, Geschäftsführer der gemeinnützigen VdK-Sozialdienstleistungs- und Service GmbH. Seinen Angaben zufolge sehe es nach der erneuten Kalkulation „rein rechnerisch“ besser aus.

Der Sozialverband will auf dem Gelände des ehemaligen Landtechnischen Anlagenbaus altersgerechte und barrierefreien Wohnungen bauen. Auch Betreuungs- und Pflegeleistungen sollen dort angeboten werden. Weil bisher die Finanzierung ungeklärt war, hatte der VdK seine Entscheidung mehrfach verschoben.

Ortschaftsbürgermeister Manfred Müller (Linke) hofft, dass es nun vorangeht. Denn schon seit 2006 zieht sich das Projekt, 2018 sollte bereits der Spatenstich für den Bau erfolgt sein. Erste Pläne für Seniorenwohnungen hatte die Gemeinde schon in den 1990er-Jahren geschmiedet, als sie das Grundstück ersteigerte. Laut Müller sind die Seniorenwohnungen nötig, viele Ältere haben Interesse signalisiert.

Kubitzki hat am Dienstag einen Termin in Jena in der VdK-Geschäftsstelle, wo das Bauprojekt besprochen werden soll. Auch Uwe Zehaczek (Freie Wähler), Bürgermeister der Landgemeinde Unstrut-Hainich, hat inzwischen Kontakt zum Sozialverband aufgenommen, weil er in die Entscheidungen eingebunden werden will.