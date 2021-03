Bernd Spitzbarth von der IG Metall in Nordhausen ruft am Montagvormittag die tarifgebundenen Nordthüringer Betriebe zum Protest auf.

Mühlhausen. Transformation oder die Suche nach Investoren: Vitesco/Continental soll am Standort Mühlhausen bestehen bleiben.

Protest vor den Werktoren von Vitesco/Continental in Mühlhausen

Zu einer Kundgebung vor den Werktoren des Mühlhäuser Unternehmens Vitesco/Continental am Montagvormittag rief die IG-Metall Nordhausen alle tarifgebundenen Nordthüringer Betriebe auf. „Wir fordern die Beendigung der Schließungspläne von Vitesco in Mühlhausen, es muss eine Strategie erarbeitet werden, um den Betrieb in Mühlhausen aufrecht zu erhalten“, erklärte Bernd Spitzbarth von der IG-Metall.