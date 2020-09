Puppentheater für Mühlhäuser Uferknirpse

Am Dienstagmorgen überrascht die Mühlhäuserin Antje Herpe gut 180 Kindergartenkinder der Mühlhäuser Uferknirpse mit einem Puppentheater sowie einer neuen Popcornmaschine. „Ich möchte den Kindern etwas Gutes tun. Durch die Pandemie müssen sie viel entbehren, in den Jahren vor Corona gab es immer mal wieder einen Höhepunkt im Kindergartenalltag, in diesem Jahr leider nicht“, sagt Antje Herpe. Sie nahm Kontakt mit einem Puppentheater auf und spendierte den Kindern die Vorstellung „Der kleine Drache Kokosnuss“. Auch eine Popcornmaschine sowie eine kleine Tüte Süßigkeiten für die Kinder kamen hinzu. Die Kosten von rund 800 Euro zahlt die 38-Jährige aus eigener Tasche. Bereits im Mai dieses spendierte sie 1000 Kugeln Eis für Kinder aus der Region.