Hoch her ging es bei der Rosenmontagsparty in Diedorf in der Südeichsfeldhalle.

Südeichsfeld. In Diedorf fällt der Faschingsumzug aufgrund des Sturmes aus. In Heyerode findet er wie gewohnt statt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Randfichten heizen zum Rosenmontag in Diedorf ein

Bei der Rosenmontagsveranstaltung in Diedorf heizten „De Randfichten“ mit ihren allseits bekannten Hits die Stimmung im Publikum ordentlich an. Über zweitausend Gäste seien es über das gesamte Faschingswochenende im Dorf gewesen, sagte Tino Feigenspan, der seit 2012 Präsident des Vereins ist. Am Donnerstag startete in Diedorf der Weiberfasching. Am Samstag ging es mit dem Rentnerfasching und dem Kostümball weiter. Der Büttenabend hatte schon zwei Wochen vorher stattgefunden.

Die Rosenmontagsveranstaltung startete traditionell mit dem Frühschoppen in der voll besetzten Südeichfeldhalle. Dort sorgten neben den Randfichten auch die Partyband Estanas und die Showtanzeinlagen der Tanzgruppen für gute Laune. In Diedorf machen auch die Jüngsten im Verein mit. Von den „Bienen“ und der „Mäusetanzgruppe“ bis zu den „Diedorfer-Kirschen“ bereitet sich jeder auf die fünfte Jahreszeit vor. Der Faschingsumzug zieht am Montag durch Heyerode. Foto: Alexander Volkmann Am Sonntag vor dem Rosenmontag sollte der traditionelle Umzug starten. Doch der musste aufgrund des Sturmes abgesagt werde. „Das ist bisher in all den Jahren nur einmal passiert. Besonders traurig ist das für unser Prinzenpaar, Franziska I. und Johannes I.“, sagte Feigenspan. Denn Prinz und Prinzessin könne jeder nur einmal im Leben sein. Der Diedorfer Carnevals-Verein (DCV) blickt auf eine lange Tradition zurück. Schon seit 64 Jahren treffen sich die Narren und Faschingsfreunde zur wohl größten Rosenmontagsfeier in der Region. Heyeröder hatten mehr Glück mit dem Wetter Im Gegensatz zu den Diedorfer Faschingsfreunden, hatten die Heyeröder Narren mehr Glück mit dem Wetter. Ihr Umzug konnte am Rosenmontag wie gewohnt stattfinden, wenn auch bei Regen und Wind. Der Carneval-Club startete seinen Umzug am Heyeröder Hafen mit dem Elferratswagen und den drei Garden: den Sternchen, den Tiptoes und der Prinzengarde, gefolgt vom Männerballett. Mit dabei waren auch die zwei Tanzmariechen: Lena Hohlbein und Lotta Zengerling. Die Heyeröder feierten den Rosenmontag diesmal im Zeichen eines Jubiläums: Der Verein wird demnächst 30 Jahre alt. Das Prinzenpaar des Carnevals Clubs wird traditionell am 11. 11. gewählt. In diesem Jahr dürfen sich Christoph und Kathrin Prinz und Prinzessin nennen. Den Fasching in Heyerode gäbe es nicht erst seit der Vereinsgründung, sondern auch schon vorher hätten die Narren im Ort gefeiert, erzählte Stefan Hohlbein, Präsident des Vereins. Das närrische Treiben sei ursprünglich aus dem Pfarreifasching hervorgegangen.