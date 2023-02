Region im Unstrut-Hainich-Kreis plant nächste Kundgebung für ihre Schule

Schlotheim. In Schlotheim soll die Idee für einen Schulcampus vorangetrieben werden. Weiterer Protest wird organisiert.

Das Modell von einem Schulcampus für die Stadt Schlotheim soll am Freitag ab 14 Uhr vorgestellt werden. Dann findet vor dem Gymnasium eine zweite Kundgebung für den Erhalt der Schule statt. Die soll nach Vorstellungen der Kreisverwaltung nach dem Schuljahr 2024/2025 geschlossen werden.

Schon ab August 2023 soll es keine fünfte Klasse mehr geben. Das Problem der Schlotheimer: Ihnen fehlen die Kinder. Die im Schulgesetz festgeschriebene Zahl der Schüler wird nicht erreicht. Der Schulnetzplan nahm die Schlotheimer in die Verantwortung, über Kooperationen nachzudenken.

Hoffnung setzen Schule und Elternvertretung auf das Campusmodell, sagt Elternsprecherin Sandy Tick. Das werde favorisiert und grenze sich klar von der Gemeinschaftsschule ab. „Wir Elternvertreter der drei Schlotheimer Schulen stehen in engem Kontakt.“

Auswirkungen auf das Fußball-Internat befürchtet

Zur Kundgebung werden Vertreter der Politik des Landkreises und der Wirtschaft der Stadt erwartet. „Auch Firmeneigentümer werden darlegen, was aus ihrer Sicht mit der Stadt passiert, wenn es kein Gymnasium mehr gibt“, sagt Tick. Das hätte auch Auswirkungen auf das Fußball-Internat. Dessen Schüler besuchen häufig das Gymnasium. Das stellt sich dann am 25. Februar bei einem Tag der offenen Tür vor.

Man stehe auch in Kontakt mit dem Förderzentrum in Bad Langensalza. Von dort heißt es: „Man habe Schnittmengen gesucht und sie gefunden. Was beide eine, sei der Kampf um den Erhalt der Schulen.“ Über deren Fortbestand müssen die Kreistagsmitglieder auf ihrer Sitzung am 6. März, 16 Uhr, entscheiden. Bereits am 21. Februar, 17 Uhr, gibt es eine als Informationsveranstaltung angelegte Kreistagssitzung (beides im Barbaraheim).