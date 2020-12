Rettungsdienst im Unstrut-Hainich-Kreis an der Belastungsgrenze

Am Hufeland-Klinikum in Bad Langensalza (im Bild) und am Standort Mühlhausen gibt es Corona-Stationen. Die Lage dort wie im gesamten Rettungswesen bezeichnet der Landkreis als ernst.

Unstrut-Hainich-Kreis. Binnen drei Tagen mussten knapp 20 Corona-Patienten aus dem Hufeland-Kliniken im Unstrut-Hainich-Kreis wegen der Schwere der Erkrankung in Spezialkliniken in der Region verlegt werden.

Die Lage des Rettungswesens und im Hufeland-Klinikum – sowohl am Standort Mühlhausen als an dem in Bad Langensalza – spitzt sich in der Corona-Pandemie täglich zu. Am Wochenende schlug die Kreisverwaltung Alarm. Landrat Harald Zanker (SPD) meint auf seiner Facebookseite: „Die Situation ist ernst.“ Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Corona-Liveblog