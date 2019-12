Romantik unter dem Rathaus

Barbara Scholz aus Bad Langensalza ist begeistert: „20 Stufen zum Mekka“, lacht die bastelaffine 43-Jährige. Der Weihnachtsmarkt der Stadt punktet in diesem Jahr erstmals mit Accessoires, Deko und unkonventionellen Gebrauchsgegenständen, die sich in drei Gewölben unter dem Rathaus der Stadt befinden. Ein Anlaufpunkt ohnegleichen.

In stimmungsvolles Licht sind die Gewölbe getaucht. Eine magisch scheinende Welt als Glitzer, Glanz und Kunsthandwerk. Mit dabei: Antje Spangenberg aus Kutzleben. So ein schönes, unverwechselbares Ambiente hat die Hobbykreative noch nie erlebt. Besucher finden bei ihr Sachen, die mit Funktionalität und Raffinesse überzeugen. Oder haben Sie schon mal ein Holzkistchen mit zwei angeschraubten Hufeisen als Glas- und zwei Bettfedern als Flaschenhalter gesehen?

Begehrte Hufeisenund Papiersterne

Bei Spangenberg wird nichts Fremdes weiterverkauft. Was sich an ihrem Stand allerdings häufig findet, sind Hufeisen. Selbst gestaltet – die bringen vielleicht noch ein bisschen mehr Glück ins Haus, als man es den Beschlägen allgemein nachsagt, überlegt die achtjährige Marie. Für die vier Wände zu Hause sind schnell zwei eingepackt, bevor es im Schneckentempo gilt, mit dem übrigen Strom mitzuschwimmen.

Denn die drei Gewölbe sind gut gefüllt mit Menschen – genauso wie der Platz über Tage. In der Gewölberomantik bieten Katrin und Christoph Roth aus Anrode ihre Sterne zum ersten Mal preis. Ein Stand im Freien – das wäre wegen der empfindlichen Papiersterne nicht möglich, sagt Roth. „Mit diesem Andrang haben wir aber gar nicht gerechnet. Nächstes Mal werden wir besser vorbereitet sein“, verspricht Christoph Roth. Ihre Sterne, die aus 30 Notizzettel großen Blättern zusammengesteckt werden, sind begehrt. Einer der kleineren Sorte bedarf übrigens eine Stunde Zeit.

Viele Besucher von außerhalb registrierte Mitorganisator Tobias Benisch vom Verein CreaBeni. Eine Folgeauflage wird wohl deshalb unumgänglich sein. Und vielleicht, spinnt Benisch, könnte es im Gewölbe im nächsten Jahr sogar ein Kellerfestival geben.

Auf dem Bad Tennstedter Markt bildet die prachtvolle, 14 Meter hohe Tanne den Blickpunkt für heranströmende Besucher. Knapp zehn Stände drumherum sorgen für eine geschlossene, heimelige Atmosphäre. Die schätzen die Tennstedter sehr. Denn wenn es etwas gibt, was Patrick Leibing und sein Team von der Interessengemeinschaft Bad Tennstedt nicht mögen, dann sind es überlaufene Weihnachtsmärkte. Klein, mit Herz ist der ihrige.

Was die Familien Hellwing, Fischer, Stämm und Kemmer am Tennstedter Weihnachtsmarkt mögen: die gemütliche Atmosphäre im Angesicht des 14 Meter hohen Tannenbaums. Foto: Susann Salzmann

Herz werden auch die Vereinsmitglieder beweisen. Denn von den zahlreich verkauften Waffeln, dem Popcorn und dem Glühwein sollen andere Tennstedter profitieren. „Alle Gewinne kommen einem gemeinnützigen Zweck oder einer Einrichtung zugute“, so Leibing. Etwa für Sitzbänke oder Spielzeug.

TennstedterFamilientreffen

Im Rathaus fällt die 13-jährige Annabell eine rigorose Entscheidung. Spielzeug auf den letzten Drücker? Gern, aber nicht an Eltern, die eine Ganztagskinderbetreuung made by Spielzeug suchen. „Eltern verkaufen wir hier leider nicht“, antwortet das Mädchen resolut und handelt sich damit einen Applausreigen ein. Die Theatergruppe der Regionalschule hat sich Weihnachtssketche überlegt, die zusätzlich zum Funkeln in den Augen ein Lächeln ins Gesicht der Besucher zaubern.

Was der Weihnachtsmarkt in Bad Tennstedt bedeutet: Wie in ihren Rollen hat die 14-jährige Moana Seyfarth-Opel darauf die richtige Antwort: „Bad Tennstedt ist wie eine große Familie und einmal im Jahr treffen wir uns hier zum Weihnachtsmarkt.“