In der Ausstellung "Roms verlorene Provinz - Archäologische Spuren in Thüringen" wird die Geschichte der wechselvollen römisch-germanischen Beziehungen das erste Mal für Thüringen zusammenhängend erzählt.

Rückblick 2020: Aufräumen nach Flut in Felchta und neue Ausstellung in Mühlhausen

1. Juli: Nach den starken Regenfällen im Juni wird in Felchta, Mühlhausen und Niederdorla noch wochenlang aufgeräumt. Allein in der Kreisstadt werden die Schäden durch das Wasser mit mehr als 100.000 Euro beziffert.

1. Juli: Offizieller Baustart auf dem Esda-Gelände in Diedorf, wo im ersten Bauabschnitt 14 Wohnungen entstehen.

3. Juli: 30 Jahre ist es her, dass die erste direkte Telefonleitung zwischen Ost und West freigeschaltet wurde – zwischen Mühlhausen und Eschwege.

8. Juli: Bauunternehmer Jörg Zierdt aus Sachsen-Anhalt investiert 1 Million Euro in das alte Möve-Gelände in Dachrieden in der Gemeinde Unstruttal.

12. Juli: Mühlhausen verabschiedet die Schönstädter Marienschwestern. 142 Jahre lang wirkten verschiedene Schwesternorden in der Stadt.

13. Juli: Jonas Urbach aus Anode wird neuer Präsident des Rotaryclubs Mühlhausen und löst Helge Wittmann ab.

13. Juli: Der Kindergarten Sandhäschen in Görmar zieht an den Forstberg, weil sein Haus saniert wird.

13. Juli: Am Mühlhäuser Blobach wird ein Kreisverkehr gebaut. Die Arbeiten ziehen sich bis in de Dezember.

22. Juli: Ulrich Kampfhenkel, der mit 84 Jahren älteste Stadtführer Mühlhausens, verabschiedet sich in den Ruhestand.

1. August: Ernest Goldhahn ist der neue Leiter der Jugendkirche in Mühlhausen.

4. August: Mit einem Spezialeinsatzkommando wird in Kleinkeula in der Gemeinde Menteroda nach zwei Männern gesucht. Sie sollen für einen Raubüberfall verantwortlich sein.

4. August: In Mühlhausen wird der Fahrstuhl am Mehrgenerationenhaus eingeweiht. Das Projekt, über das Jahre diskutiert wurde, kostete die Stadt 200.000 Euro.

18. August: Der Verein Talisa richtet in Großengottern eine Lebensmittelausgabestelle ein.

27. September: Die Mühlhäuser Museen zeigen bis September 2021 am Kristanplatz die Sonderausstellung „Roms verlorene Provinz - Archäologische Spuren in Thüringen“. Anhand einer Auswahl an entscheidenden Fundstücken aus ganz Thüringen sowie aufsehenerregenden Neufunden aus dem Unstrut-Hainich-Gebiet wird in der Ausstellung die Geschichte der wechselvollen römisch-germanischen Beziehungen das erste Mal für Thüringen zusammenhängend erzählt.