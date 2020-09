Mehr Polizeipräsenz in der Region will Bad Langensalzas Bürgermeister Matthias Reinz.

Ruf nach mehr Polizei in der Region

Für mehr Polizei in der Region will sich Bad Langensalzas Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) einsetzen. Das sagte er in der jüngsten Stadtratssitzung auf Anfrage von Jane Croll (CDU). Deren Wunsch nach mehr Polizeipräsenz spreche ihm aus dem Herzen, sagte Reinz: Hier sei die Landespolitik gefragt.