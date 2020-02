Eine Scheune in Mühlhausen ist Donnerstagabend abgebrannt.

Mühlhausen. Zu einem Brand in Mühlhausen ist Donnerstagabend die Feuerwehr ausgerückt. Auch zwei Anwohner wurden evakuiert.

Scheune in Mühlhausen brennt komplett ab

Eine Scheune in Mühlhausen ist am Donnerstagabend in Mühlhausen abgebrannt. Die Feuerwehr wurde kurz nach 22 Uhr zu einem Gebäudebrand alarmiert.

Ein Nebengebäude in der Bahnhofsstraße 1 steht noch im Vollbrand.

Zwei Bewohner des danebenliegenden Wohnhauses wurden evakuiert. Personen wurden nicht verletzt. Das Feuer griff auch nicht auf das Wohnhaus über.

Die Löscharbeiten dauern noch an. Im Einsatz sind Feuerwehr, DRK und Polizei.

Scheune in Mühlhausen steht im Vollbrand Scheune in Mühlhausen steht im Vollbrand Zu einem Brand in Mühlhausen ist Donnerstagabend die Feuerwehr ausgerückt. Foto: Daniel Volkmann

