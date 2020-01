Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schlagloch bereitet Sorgen

Die Ortsdurchfahrt bereitet Haussömmerns Gemeinderäten Sorgen. Die Landesstraße 2090 weist in einer enge Kurve massive Schäden auf. Da es sich um eine Kreisstraße handelt, soll Bürgermeister Denis Voigt (Freie Wähler) das zuständige Straßenverkehrsamt informieren.

Die Lokalpolitiker sprachen die Schäden am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung an. Sie befürchten, dass eine Rohrleitung geplatzt ist. Demzufolge würde Wasser versickern, welches das Schlagloch jedes Mal größer werden lässt. Denn die Straße war an dieser Stelle schon mehrfach geflickt worden. Voigt will sich daher vorsorglich auch an den Abwasserzweckverband wenden und nach den Plänen fragen, die belegen könnten, dass sich in der Kurve eine Leitung befindet.