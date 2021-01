Schlotheim: Jahrelang ohne Führerschein

Schlotheim. Weil das Kennzeichen an seinem Anhänger verbogen war, kontrollierten Polizisten am Donnerstagmittag einen 65-jährigen Autofahrer in der Marienbrunnstraße in Schlotheim. Wie die Landespolizeiinspektion Nordhausen mitteilte, ließ die Kontrolle die Beamten zunächst ungläubig zurück.

Denn nach seinem Führerschein befragt, habe der Mann zunächst geantwortet, dass dieser zu Hause liege. Eine Überprüfung habe jedoch sehr schnell ergeben, dass dies nicht der Wahrheit entsprach. Laut Polizei ist der 65-Jährige bereits seit acht Jahren nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Die Polizisten erstatteten daraufhin Anzeige gegen den Mann. Sein Auto samt Anhänger musste er mangels Führerschein stehen lassen. red