Schüleraustausch mit Kaliningrad ist Ziel

Nach ihrem jüngsten Besuch im russischen Kaliningrad will die Botschafterin der Stadt Mühlhausen und Stadträtin Elke Holzapfel (CDU) jetzt einen neuen Vorstoß in Sachen Schüleraustausch zwischen den beiden Partnerstädten unternehmen.

„Russische Schüler und deren Eltern haben mir während der Gespräche diesen Wunsch an uns herangetragen“, sagt sie. So mag es beispielsweise Polina Babak kaum erwarten, wie das Leben in der Thüringer Partnerstadt so ist. Sie möchte gern die neue Kultur und insbesondere die Heimat von Friedrich August Stüler kennenlernen, der als Architekt einst die schönen Stadttore im damaligen Königsberg und heutigen Kaliningrad gebaut hatte.

„Es wäre wunderbar, wenn unsere Schule mit einer Mühlhäuser in Kontakt treten könnte“, sagte die 16-Jährige. So würden in ihrer 10. Klasse momentan 15 Schüler Deutsch lernen. In der 11. Klasse seien es nochmals zehn Mädchen und Jungen. „Später möchte ich gern in Deutschland studieren“, sagte Polina.

Über den Verein Mühlhäuser Partnerstädte, die Deutsch-Russische Freundschaftsgesellschaft und das Tilesius-Gymnasium will Elke Holzapfel gemeinsam mit Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) nun einen Schüleraustausch zwischen Mühlhausen und Kaliningrad forcieren. Immerhin hätten sich auch schon erste Gasteltern zur Aufnahme russischer Schüler bereiterklärt.

Das 2005 restaurierte Königstor in Kaliningrad zählt dort zu den markanten historischen Bauwerken des Mühlhäuser Architekten Friedrich August Stüler. Foto: Reiner Schmalzl

Eine weitere frohe Kunde brachte Botschafterin Elke Holzapfel jetzt aus der an der Ostsee gelegenen russischen Exklave mit. Denn die im Jahr 2017 auch im Museum „Friedländer Tor“ in Kaliningrad gezeigte Ausstellung der Mühlhäuser Museen „Friedrich August Stüler und sein architektonisches Erbe“ wirkt nun in überaus erfreulichem wie erbaulichem Maße nach. Das dortige Museum konnte nämlich eine internationale Ausschreibung gewinnen. Ihm und seinen polnischen Kooperationspartnern, dem Begegnungszentrum „Swiatowid“ und dem Museum für Archäologie und Geschichte, winken nun Fördergelder in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Laut dem Kaliningrader Nachrichtenportal „Königsberger Express“ würden die EU und Russland hierbei eng zusammenwirken.

Zu dem historischen Baukunst- und Kulturdenkmal „Friedländer Tor“ in neo-gotischem Stil aus dem Jahr 1862 gehört ein 1,7 Hektar großes malerisches Gelände mit Schutzgraben und zwei Hügeln. Das Museum selbst will zunächst 16,7 Millionen Rubel (242.000 Euro) für Elektrifizierung, Entwässerung und das Anlage von Fußwegen ausgeben. Die praktische Umsetzung dieses Planes soll allerdings erst ab März 2021 erfolgen.

Auch das noch bestehende Königs-, das Roßgärter, Sackheimer, Brandenburger und Friedrichsburger Tor sind Stülers Bauwerke und gelten zu den herausragenden Sehenswürdigkeiten Kaliningrads. „Darauf und die modernen Bauten der Stadt und viele interessante Begegnungen dürfen sich die Teilnehmer unserer für Mitte Juni geplanten nächsten Touristen- und Bürgerreise freuen“, blickt Holzapfel voraus. Gemeinsam mit der Landtagsabgeordneten Christina Tasch (CDU) sowie einer kleinen Abordnung aus Mühlhausen und dem Eichsfeld bereitete die Botschafterin der Stadt Mühlhausen das neue Besuchsprogramm durch den Oblast Kaliningrad vor. Dieses steht auch im Zeichen des 75. Jahrestages des Kriegsendes in Europa und der Versöhnung über den Gräbern.