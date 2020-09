Schul-Wettkämpfe im Unstrut-Hainich-Kreis sind vakant

Landkreis. Der Sportkoordinator des Landkreises fragt erneut Stimmungsbild der Schulen ab und spürt Unsicherheit: Was ist denn überhaupt erlaubt und vertretbar?

Die Unsicherheit ist groß. Und sie mündet immer öfter in Zurückhaltung. „Erstmal muss der Unterricht laufen, das ist unter den derzeitigen Corona-Hygiene-Anforderungen schwer genug“, meint Hardy Krause, der als Schulsportkoordinator für den Unstrut-Hainich-Kreis an sich ein großer Verfechter der schulsportlichen Wettkämpfe ist. Doch auch die werden in den nächsten Wochen anders aussehen als gewohnt – oder gleich abgesagt, da geht es dem Sport nicht anders als der Kultur. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.