Schutzmasken statt Matratzen

Die Näherinnen bei Ergomed in Oberdorla stellen nun Schutzmasken und -anzüge her. Inhaber Eckardt Szabo (links) und Verkaufsleiter Olaf Hohlbein (rechts) übergaben an Heiko Fuchs vom Landratsamt (Mitte) die ersten von je 1000 bestellten Exemplaren für den Rettungsdienst im Landkreis