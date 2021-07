Schwarzer und scharfzüngiger Humor im Kleinkunst-Sommer

Mühlhausen. In der beliebten Veranstaltungsreihe Kleinkunst-Sommer gibt es in Mühlhausen bis zum 7. August ein bissiges Programm.

„Draußen spielt die Musik“ ist der Titel des Mühlhäuser Kleinkunst-Sommers, der bis zum 7. August mit abwechslungsreichem Programm gefüllt ist. Nachdem die Stadt Mühlhausen 2020 die beliebte Veranstaltungsreihe ausgerechnet im zehnten Jahr absagen musste, freue man sich nun, dass nach langer Corona-Zwangspause Kultur wieder erlebbar ist und das Jubiläum auf dem Syndikatshof nachgefeiert werden kann.

Am 30. Juli, 21 Uhr, begrüßt das sächsische Kabarett Kaktusblüte die Gäste im mittelalterlichen Innenhof gegenüber dem historischem Rathaus. Mit ihrem Programm „Wisch weg, Schwamm drüber!“ wagen sie stachelig und scharfzüngig, humorvoll und hintergründig eine aktuelle Bestandsaufnahme. Comedian Matthias Machwerk, Unterhalter, Autor mit TV-Erfahrung und Kabarettist, garantiert mit seinem Programm „Mach dich frei, wir müssen reden!“ am 31. Juli, 21 Uhr, Humor mit Hirn bei voller Spaßgarantie. Seine Lachwerke sind schnell und spannend. Er spielt seine gefeierten Kabarett-Programme deutschlandweit in Theatern, auf Galas, der Aida und in der Schweiz. Beginn ist um 21 Uhr. Aufgrund der großen Nachfrage gibt es um 18.30 Uhr eine Zusatzveranstaltung.

Unter dem Motto „Vom Neandertal ins Digital“ sind die Wiederholungstäter vom Musikkabarett „Schwarze Grütze“ Garant für einen unterhaltsamen Abend. Am 6. August legen Pursche und Klucke dabei den Finger in die Wunden der Gesellschaft. Die beiden bösen Barden bleiben ihrem Ruf treu: Pechschwarzer Humor paart sich mit Wortspielen. Beginn ist um 21 Uhr. Auch hier gibt es um 18.30 Uhr eine Zusatzveranstaltung.

Der Kleinkunstpreisgewinner Günter Fortmeier beschließt am 7. August, 21 Uhr, die Jubiläumsausgabe des Mühlhäuser Kleinkunst-Sommers . „Echt sauber!“ – Schwarzer Humor, der sich gewaschen hat, lautet der Programmtitel, unter dem Fortmeier mit Puppenspiel, Bauchreden und Hand-Schatten-Spiel begeistert.

Karten zu den Veranstaltungen gibt es in der Touristinformation in Mühlhausen, Telefon 03601/ 404770.