Mehrere Personen bei schwerem Unfall nahe Lengefeld eingeklemmt

Einen schweren Verkehrsunfall gab es am Freitagnachmittag im Unstrut-Hainich-Kreis zwischen der Bundesstraße 247 und dem Ort Lengefeld. Dabei geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Ford Escort von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und schleuderte in den Straßengraben. Dabei wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen.

In dem Wagen befanden sich neben der Fahrerin deren ältere Tochter und der Sohn im Kindergartenalter.

Junge befreit, Mutter und Tochter zunächst weiter eingeklemmt

In dem Wagen befanden sich neben der Fahrerin deren ältere Tochter und der Sohn im Kindergartenalter. Foto: Alexander Volkmann

Insgesamt 62 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie die Polizei waren im Einsatz, ebenso ein Team der Notfallseelsorge. Feuerwehren der Gemeinde Anrode und die Mühlhäuser Berufsfeuerwehr, drei Rettungswagen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis und einer aus dem Eichsfeld waren vor Ort.

Der Junge konnte von den Feuerwehrleuten aus dem Unfallwrack befreit und in das Krankenhaus nach Mühlhausen transportiert werden. Die Fahrerin und deren Tochter wurden im Fahrzeug eingeklemmt. Über eineinhalb Stunden dauerte die Rettung aus dem Auto.

Schwerster Unfall seit Monaten in der Region

Das Mädchen wurde mit einem Hubschrauber in das Krankenhaus nach Erfurt geflogen, die Mutter mit dem Krankenwagen ins Klinikum nach Mühlhausen transportiert. Die Straße war wegen der Unfallaufnahme und der Bergung des Wracks mehrere Stunden gesperrt. Deren Rettung dauerte am Nachmittag an.

„Einen solch schweren Unfall, hat es in den vergangenen Monaten nicht gegeben“, sagte Kreisbrandinspektor Florian Krieg in einer ersten Reaktion am Freitag.

