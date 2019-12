Schwestern singen auch mal ein Lied für die Patienten

Große Ruhe hat sich ausgebreitet im Hufeland-Klinikum in Mühlhausen am Nachmittag des Heiligen Abends. Während in den meisten Familien die Bescherung und ein gemeinsames Abendessen bevorstehen, müssen sie Weihnachten im Krankenhaus verbringen: Patienten, Ärzte, Schwestern und Pfleger, die sich um sie kümmern.

Zum Beispiel Silke Müller. Die Teamleiterin arbeitet seit 35 Jahren im Klinikum und ist mit ihren Leuten für 34 Betten zuständig. Dazu gehören überwiegend Intensivpatienten, etwa nach Schlaganfällen, aber auch orthopädische und neurochirurgische Fälle. Die Station im ersten Stock hat sich am Nachmittag etwas geleert: Noch am Morgen lagen sechs Intensivpatienten im jetzt leeren Überwachungsraum. Auf der koronaren Wachstation liegt nur noch eine Frau.

Strenge Brandschutzvorschriften für Dekoration

„Das kann sich aber sehr schnell wieder ändern“, sagt die erfahrene Schwester. Zwar seien die Abläufe jeden Tag gleich, dennoch sei es zu Weihnachten etwas ruhiger als sonst, weil Patienten, wenn möglich, entlassen werden, um Weihnachten zu Hause verbringen zu können. Dass die, die da bleiben müssen, und die, die sie betreuen, an diesen Tagen auch etwas festliche Stimmung erleben dürfen, dafür sorgen die Beschäftigten selbst. So ist auf Müllers Station eine kleine Festtafel auf dem Flur aufgebaut, ein Weihnachtsbaum leuchtet, über die Wände wandern grüne Lichtpunkte.

An etlichen Stellen hängt von den Schwestern angebrachte weihnachtliche Dekoration. Manches davon wurde in der Adventszeit auf der Kinderstation gebastelt. Alles muss strengen Brandschutzvorschriften entsprechen. Echte Kerzen oder Weihnachtsbäume sind verboten. „Wir singen auch mal Weihnachtslieder für die Patienten“, sagt Müller. Traditionell bringe ihr Vater am Abend auf ihrer Station Weißwürste und Kartoffelsalat vorbei, die dann an der Tafel gemeinsam gegessen werden. „Wir laden dazu auch Patienten ein, wenn sie gehfähig sind und es möchten“, sagt Müller. Auch andere Stationsteams ließen sich zu Weihnachten etwas besonderes einfallen.

Gerechte Verteilung der Schichten

Dass sie zu Weihnachten arbeiten müssen, sei für alle, die diesen Beruf ergreifen, und auch für ihre Familien selbstverständlich. Dennoch werde beim Dienstplan auf eine gerechte Verteilung der Schichten geachtet. Auch könnten Kollegen untereinander tauschen.

Dass das Klinikum in Mühlhausen und Bad Langensalza auch zu Weihnachten voll funktionsfähig sein muss, betont Ireen Wille, Assistentin der Geschäftsführung: Auch wenn keine Operationen geplant würden, sei an beiden Standorten ein OP-Team im Haus, ein weiteres habe Rufdienst.

Eigene Weihnachtsgottesdienste gebe es im Klinikum mangels Nachfrage nicht mehr. Aber auch die Küche des Klinikums steuert etwa weihnachtliches Flair bei, mit Gebäck für’s Personal und Schokoweihnachtsmännern für Patienten.

Späte Bescherung nach 22.30 Uhr

Wie ist es mit Besuchern? „Die kommen verstärkt ab Mittag und sind dann zum Kaffee wieder zu Hause“, sagt Silke Müller. Kaum jemand verbringe den Abend bei Angehörigen im Krankenhaus.

Und sie selbst? „Wenn ich heute gegen 22.30 Uhr heimkomme, gibt es in er Familie Geschenke und vielleicht noch einen Weihnachtsfilm“, sagt die Teamleiterin. Und am nächsten Morgen stehe sie fürs Mittagessen in der heimischen Küche. Aber, so Müller: „Eine gewisse Freizeit hat ja trotz der Arbeit jeder.“