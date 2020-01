Seltene Fotografien der Mühlhäuser Stadtmauer präsentiert

Es ist ein wertvoller Schatz, der im Depot der Mühlhäuser Museen lagert. Einige gut erhaltene Aufnahmen aus der Anfangszeit der Fotografie vermitteln einen Eindruck, wie die Stadtmauer der ehemaligen freien Reichsstadt und der davor liegende Graben vor fast 150 Jahren aussahen. Viele der seinerzeit fotografierten Türme und Tore der Wehranlage existieren heute nicht mehr. Nun sollen die seltenen Fotografien in einer Schau präsentiert werden.

Für sein Ausstellungskonzept über die Entwicklung der historischen Wehranlage während des 19. frühen 20. Jahrhunderts erhielt der 19 Jahre alte Lehramtsstudent Florian Fuecks aus Mühlhausen am Dienstag den Friedrich-August-Stüler-Preis des Freundeskreises der Mühlhäuser Museen verliehen.

Florian Fuecks (rechts) erhielt den mit 1000 Euro dotierten Stüler-Preis aus den Händen von Michael Scholl vom Freundeskreis Mühlhäuser Museen. Foto: Alexander Volkmann

Im vergangenen Jahr absolvierte der junge Mann ein freiwilliges soziales Jahr bei den Museen. Eine seiner Aufgaben war die Digitalisierung historischer Fotografien. Vielleicht auch, weil er in der Nähe von Rabenturm und Frauentor aufwuchs, packte Fuecks das Interesse an den Bildern der Stadtmauer.

Seit über 800 Jahren prägt sie das Bild Mühlhausens, sagte der 19-Jährige. Über mehrere Jahrhunderte wurde sie als Wehranlage aufgebaut und weiterentwickelt. Frauentor, Burgtor und Görmartor gehörten zu den ersten Durchgängen. Später wurde auch ein äußerer Ring errichtet, der vor allem dem Schutz vor Räuberbanden diente. Heute ist davon noch das Äußere Frauentor erhalten. 1688 fanden die ersten Abbrucharbeiten statt, man brauchte Material für den Straßenbau. Wegen Baufälligkeit fielen auch Türme. Im 19. Jahrhundert sollte es noch größere Abrissarbeiten geben, die vor allem dazu dienen sollten, den Verkehrsfluss besser zu regulieren. Der Wehrgraben wurde verfüllt. Erst Ende des 19. Jahrhundert hätten die Stadtoberhäupter den historischen Wert der inneren Stadtmauer und ihrer Anlagen erkannt und den Abbruch gestoppt, wie Fuecks recherchiert hat.

Heute sind von der einst 2,7 Kilometer langen Stadtmauer noch 2,2 Kilometer erhalten, sagte Laudator Peter Bühner, stellvertretender Vorsitzender des Mühlhäuser Geschichts- und Denkmalpflegevereins. Neben der Marienkirche sei sie die markanteste Sehenswürdigkeit der Stadt.

Die Aufnahme zeigt das Lindenbühl mit dem Graben und der Brücke über die heutige Brunnenkreßstraße. Foto: Mühlhäuser Museen

Blobach und Inneres Frauentor mit damals nur einem Durchgang. Foto: Mühlhäuser Museen

Seit 2012 wird der mit 1000 Euro dotierte Stüler-Preis alle zwei Jahre an junge Wissenschaftler oder Studenten verliehen, deren Arbeit das Ausstellungskonzept der Museen bereichert. Der deutsche Architekt Friedrich August Stüler wurde vor 220 Jahren in Mühlhausen geboren und gehörte zu den maßgebenden Baumeistern in preußischer Zeit. Von ihm entworfen wurde etwa das neue Museum in Berlin.

Engagement des Freundeskreises gewürdigt

Auch der Freundeskreis der Mühlhäuser Museen begeht in diesem Jahr runden Geburtstag. Seit einem Jahrzehnt engagiert sich der Verein unter Vorsitz von Michael Scholl als „kulturelle Bürgerbewegung“ für die Arbeit der Mühlhäuser Museen, würdigte Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD). So seien in den vergangenen zehn Jahren mehr als 200.000 Euro an Spendengeldern zusammengekommen, mit denen unter anderem wertvolle Exponate erworben und restauriert werden konnten. Außerdem bereichere der Verein das kulturelle Leben der Stadt mit Veranstaltungen, wie klassischen Konzerten oder dem jährlichen Museumsball.

Blick aus der Pfortenstraße auf das frühere Pfortentor. Foto: Mühlhäuser Museen

Mit der traditionell am Gründonnerstag eröffneten Saison auf dem Wehrgang wird die vom Preisträger konzipierte Ausstellung unter dem Titel „Verblasste Erinnerung – Historische Fotografien der Mühlhäuser Stadtmauer“ erstmals den Besuchern am 9. April gezeigt. Aus insgesamt 249 historischen Fotos, aufgenommen ab 1880, wurden dafür 23 ausgewählt. „Die beeindruckenden Schwarz-Weiß-Aufnahmen nehmen den Betrachter mit auf eine Zeitreise in das Mühlhausen des ausgehenden 19. Jahrhunderts“, heißt es in der Ankündigung.

