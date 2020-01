Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Seniorenwohnungen auf Gelände der alten Strickfabrik in Heyerode

Die Altenpflegerin Catherine Keller und Pflegekraft Elisabeth Stützer haben an diesem Freitagvormittag viel Zeit für die 84-jährige Hilda Herz. Während die jungen Frauen auf den Sesseln in dem großen hellen Aufenthaltsraum sitzen, hat es sich die Seniorin auf dem Sofa gemütlich gemacht. So viel Zeit zum Plauschen werden die drei so bald sicher nicht wieder haben. Hilda Herz ist die erste Bewohnerin, die in die neuen Räume der Senioren-Wohngruppe in der Heyeröder Brüderstraße eingezogen ist. Ein paar Tage lang hatte sie die Räume fast für sich alleine. Nun ziehen auch die anderen elf Bewohner ein. Neben der Wohngemeinschaft mit den zwölf Zimmern, jeweils mit Bad und Balkon und gemeinsamer Küche, sind in dem Gebäude auch sieben separate Ein- und Zweiraumwohnungen entstanden. Vom Dachgeschoss aus, das auch mit dem Fahrstuhl erreichbar ist, hat man einen guten Blick über Heyerode – zur Kirche und zum alten Eisenbahn-Viadukt.

Das Gebäude wurde auf dem Grundstück der ehemaligen Strickfabrik in der Heyeröder Brüderstraße gebaut. Foto: Alexander Volkmann Im Erdgeschoss befinden sich Räume für eine Tagespflege mit 15 Plätzen. Die sollte längst eröffnet haben. Alles war fertig, da machte vor Weihnachten ein großer Wasserschaden den Plänen des Investors, dem Pflegedienst Medicare, einen Strich durch die Rechnung. Nun soll es nach der Trocknung und Wiederherstellung der Wände und des Fußbodens im Februar losgehen. Isabelle Seybusch ist die Leiterin des Pflegedienstes aus Heyerode, der seit 2007 im ambulanten Bereich unterwegs ist und nun etwa 2,2 Millionen Euro in die Seniorenwohnanlage investiert hat. Bereits im Mai 2017 wurde mit dem Abriss der ehemaligen Strickfabrik in der Brüderstraße begonnen (diese Zeitung am 26. Mai 2017). Dort befand sich bis zur Wende ein Betriebsteil des Eichsfelder Obertrikotagenwerkes Dingelstädt. „Viele unserer Bewohner wissen noch, was hier hergestellt wurde“, sagt Geschäftsführerin Isabelle Seybusch. Neue Büroräume für die Verwaltung Der Familienbetrieb um sie und ihren Mann Roberto, die aus Hallungen kommen, hatte das Objekt mit dem 900 Quadratmeter großen Grundstück im November 2015 erworben. Ganz am Anfang stand der Plan, das alte Fabrikgebäude zu sanieren, doch die Räume seien mit drei Metern viel zu hoch gewesen für die angedachte Nutzung. Auch die Eröffnung des Hauses insgesamt liegt nun ein gutes halbes Jahr hinter dem ursprünglichen Zeitplan. Das und der Wasserschaden sind nicht gerade willkommen, schließlich sind einige der neuen Mitarbeiter bereits eingestellt. Einige letzte Arbeiten werden nun abgeschlossen. Foto: Alexander Volkmann Aber es gab auch einige gute Fügungen im Projekt. Weil gegenüber dem Neubau ein Wohnhaus frei wurde, ist auch die Verwaltung des Pflegedienstes mit in die Brüderstraße gezogen. Das Büro ist dort schon seit August untergebracht. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 53 Mitarbeiter im ambulanten Pflegedienst sowie in der neuen Seniorenwohnanlage. Die Bewohner kommen vor allem aus dem Südeichsfeld, Mühlhausen und der Vogtei. Einige von ihnen wurden von dem Pflegedienst bereits ambulant betreut. Insgesamt acht Mitarbeiter wurden für die Wohngruppe neu eingestellt. Rund um die Uhr sind zwei Pflegekräfte immer als Ansprechpartner für die Bewohner da. Sechs weitere Mitarbeiter sollen künftig in der Tagespflege tätig sein. „Wir suchen immer nach guten Leuten“, sagt Roberto Seybusch, „ob im ambulanten oder stationären Bereich.“