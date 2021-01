Seniorin im Obereichsfeld getäuscht und bestohlen

Hüpstedt. Die Gutmütigkeit einer Seniorin ausgenutzt ein Mann mit Spendenliste am Donnerstag in Hüpstedt (Unstrut-Hainich-Kreis). Er bat die 82-Jährige, gegen 9.20 Uhr, auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Mühlhäuer Straße um eine Geldspende, so die Polizei. Die Frau habe fünf Euro übergeben und sei nach Hause gelaufen. Daheim habe sie das Fehlen ihrer kompletten Geldbörse mit 50 Euro Bargeld und mehreren Dokumenten festgestellt, vermutlich gestohlen.

Die Seniorin habe die Polizei verständigt. Die Polizisten konnten den vermeintlichen Spendensammler nicht mehr antreffen. Er war dunkel gekleidet. Er war den Angaben zufolge etwa 25 Jahre alt, etwa 1.75 Meter groß und schlank.

Hinweise zu dem unbekannten Mann nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen. red