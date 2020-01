In einem Schuppen in Bickenriede wurde die mehr als 300 Jahre alte Wetterfahne gefunden. Dort hatte sie der Hausmeister wohl deponiert

Sensation nach 50 Jahren: Anrodes Wetterfahne ist wieder da

Anrode. Es ist ein ganz besonderer Fund, den Andreas Mastalirsch beim Aufräumen in dem alten Holzschuppen auf dem Grundstück seiner Tochter in Bickenriede machte. Zwischen jeder Menge Krimskrams, Schrott und Müll zog der 55 Jahre alte Elektromeister vor ein paar Wochen die Reste einer alten Wetterfahne hervor. „Ich sah die Jahreszahl 1693 auf dem Metall und dachte sofort an das nahe gelegene Kloster Anrode“, sagt der Küllstedter. Tochter Astrid hatte gleich eine heiße Spur. Die Geschichtslehrerin konnte in Erfahrung bringen, dass das Kloster nach vielen Kriegswirren und Zerstörungen zwischen 1670 und 1693 wieder aufgebaut wurde. Wohl als eine der letzten Arbeiten kam die Wetterfahne auf das Dach, vermutet auch der Vorsitzende des Fördervereins des Klosters Anrode, der Landtagsabgeordnete Jonas Urbach (CDU) aus Bickenriede. Er nahm in diesen Tagen die Wetterfahne vom Finder entgegen. „Für mich ist klar, dass ich das Stück nicht selbst behalten werde“, sagt Andreas Mastalirsch.

Auf der Rückseite des Rempters befindet sich die Kirche, links daneben wurden die Klostermauern um 1970 zugunsten einer Produktionsstätte von Sponeta abgerissen. Dabei verschwand auch die Wetterfahne. Foto: Alexander Volkmann Laut Urbach könnte sich die Wetterfahne auf dem Dachreiter der Kirche befunden haben, das legen alte Zeichnungen nahe. 1970 wurde das Dach wegen Baufälligkeit abgebrochen und eine neue Produktionshalle an die Kirche angebaut. Eine Außenstelle der Schlotheimer Seilerfabrik Sponeta produzierte hier seit Ende der 50er Jahre. Wie genau die Wetterfahne in den Schuppen unweit des Klosters gekommen ist, kann Urbach nur vermuten. So soll der damalige Hausmeister der Sponeta-Produktionsstätte das angrenzende Wohnhaus gebaut haben. „Vielleicht hat er die Wetterfahne nach dem Abriss aus dem Müll gerettet und aufbewahrt“, meint Urbach. Nach 50 Jahren ist sie nun wieder aufgetaucht. Filigrane Gravuren zeigen Maria mit Kind und den Heiligen Andreas Einige Experten haben auch schon einen ersten Blick auf die Wetterfahne geworfen. Zwischen der „16“ und der „93“ befinden sich geistliche Motive. Die Vorderseite zeigt Maria mit dem Jesuskind auf dem Arm, was für ein Zisterzienserinnenkloster nicht unüblich sei, so Urbach. Auf der Rückseite sei wohl der Heilige Andreas zu sehen mit Bischofsstab und Säule in der Hand, die ein Kreuz, eben das Andreaskreuz, ergeben. Offen ist die Frage, warum derartig filigrane Gravuren auf einer Wetterfahne zu finden sind, die fast 20 Meter über dem Boden angebracht und damit eigentlich für niemanden sichtbar ist. Auf der Vorderseite ist Maria mit Jesus zu sehen. Foto: Alexander Volkmann Jonas Urbach will im Förderverein jetzt den Vorschlag unterbreiten, die Wetterfahne von einem Metallrestauratoren herrichten zu lassen. Sie könnte dann einen Platz in der Ausstellung über die Klostergeschichte finden. Größtes Projekt auf dem Areal ist derzeit die Sicherung des Rempters. Die Erdarbeiten zur Stabilisierung der Fundamente wurden Ende Dezember abgeschlossen. Tonnenweise Beton wurde verfüllt, etliche Kubikmeter Erde abgetragen. Auch der historische Balkon musste dafür abgerissen werden. Die Steine werden für den denkmalgerechten und notwendigen Wiederaufbau gesichert. Nächster Schritt sei die Befestigung der Mauern des Rempters, in denen zentimeterbreite Risse klaffen. Das weitere Auseinanderdriften soll verhindert werden. Die Rückseite zeigt den Heiligen Andreas. Foto: Alexander Volkmann Bisher wird das durch Stahlstreben erreicht, die durch den ganzen Raum führen. Doch diese Konstruktion soll auf Dauer nicht sichtbar bleiben. Man befinde sich gerade in der Planungsphase, so Urbach. Förderzusagen gebe es vom Denkmalschutz von Bund und Land. Es handle sich um eine Notsicherung, betont Urbach. Von einer Sanierung oder Restaurierung sei man beim Kloster noch weit entfernt.