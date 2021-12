Sonderführung über Neuen Friedhof in Mühlhausen

Mühlhausen. Am 5. Dezember gibt es eine Sonderführung über den Neuen Friedhof, allerdings nur mit Anmeldung.

Der Neue Friedhof in Mühlhausen gilt als die gartenkünstlerisch bedeutendste Friedhofsanlage in Thüringen, die seit 1995 unter Denkmalschutz steht. Am Sonntag, 5. Dezember, wird das Gelände bei einer 90-minütigen Sonderführung vorgestellt, auch die Skulpturen des Bildhauers Walter Krause. Treffpunkt ist 14 Uhr am Haupteingang.

Nur mit Anmeldung und Ticketkauf vorab unter Telefon: 03601/40 47 70