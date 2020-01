Langula. Die 36-Jährige zieht es zurück in ihre Heimat Jena. Samstag ist Abschiedsgottesdienst in Kammerforst

Sophie Kersten verlässt Pfarrstelle Kammerforst-Langula

Leere Regale; Obstkisten voller Bücher; Telefonklingeln; eine unfertige Abschiedspredigt. Es sind turbulente Tage für Sophie Kersten. Am Samstag, 17 Uhr, wird die 36-jährige Pfarrerin mit einem Gottesdienst in der Sankt-Andreas-Kirche in Kammerforst verabschiedet, am Mittwoch wird noch einmal der Umzugswagen vor dem Pfarrhaus in Langula halten. Dann geht es zurück nach Jena – ihre Heimatstadt.

„Manchmal frage ich mich auch, warum ich das mache“, antwortet Sophie Kersten auf die Frage nach den Gründen für ihren Weggang. Es seien ausschließlich private Beweggründe, die zu ihrer Entscheidung geführt haben, versichert sie. „Es ist keine Entscheidung gegen die Gemeinde. Im Gegenteil: Es fällt mir sehr schwer. Es ist ein ganz wunderbares Zusammensein in den Orten hier. Der Zuspruch, die Geselligkeit und die Offenheit haben mich schier überschwemmt“, sagt Sophie Kersten. Mühlhausen und der Hainich waren ihr unbekannt Nach ihrem Studium kam sie für ihr Vikariat nach Mühlhausen, das war im September 2013. Die Stadt und die Umgebung im Nordwesten Thüringens waren ihr vorher unbekannt. Als ihr die Betreuung der evangelischen Kirchengemeinden Kammerforst, Langula, Oppershausen und Heyerode mit etwa 1400 Mitgliedern angeboten wurde, war das für sie gar keine Frage. Die neue Stelle, die sie im April 2016 antrat, „füllte sich schnell mit Gesichtern und Geschichten“, wie sie es formuliert. Als Pfarrerin sei es ihr leicht gefallen, in den Gemeinden Fuß zu fassen, sei es im Kreis der Gläubigen, bei Vereinstreffen oder im geselligen Miteinander auf Festen. „Ich bin dankbar für die offene Aufnahme“, sagt sie. Das Zusammengehörigkeitsgefühl in den Dörfern, deren Selbstbewusstsein und die Eigenständigkeit sieht Sophie Kersten als größte Stärke der Gemeinden. „Die Menschen sollten sich die Freude an der Gemeinschaft bewahren, sich weiterhin engagieren, auch wenn es Kraft kostet, und dummes Gerede beiseite schieben“, sagt sie. Auf Schattenseiten des dörflichen Lebens angesprochen, wünscht sie sich mitunter mehr Toleranz, Gleichmut gegenüber den Macken anderer und die Fähigkeit, die Qualitäten des Gegenübers wahrzunehmen. Wer ihr im Pfarrhaus folgen wird und künftig seine oder ihre Bücher an den Wänden stapelt, ist noch offen. Die vakante Stelle ist ausgeschrieben. Bis zur Neubesetzung werden die Pfarrer Andreas Krüger und Matthias Cyrus die Gemeinden betreuen.