Petra Suckrau (2. von links) und Thomas Freund (rechts, Sparkasse Unstrut-Hainich) übergaben am Mittwoch den Preis an Irmgard Schwabe, Carola Albrecht, Renate Weiß, Antje Kroll, Kristina Hansen (von links).

Mühlhausen. In dem Projekt gehen Lesepaten in Seniorenheime und Kindergärten.

Sozialpreis geht an Lesepaten des Frauenrings in Mühlhausen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sozialpreis geht an Lesepaten des Frauenrings in Mühlhausen

Der Sozialpreis für ehrenamtliches Engagement der Seniorenvertretung Mühlhausen geht in diesem Jahr an das Projekt Lesestübchen und Bücherfreund des Deutschen Frauenringes. Petra Suckrau (2. von links) und Thomas Freund (rechts, Sparkasse Unstrut-Hainich) sowie Oberbürgermeister Johannes Bruns übergaben am Mittwoch den Preis an Irmgard Schwabe, Carola Albrecht, Renate Weiß, Antje Kroll, Kristina Hansen (von links). Die ehrenamtlichen Lesepaten sind regelmäßig in Seniorenheimen und Kindergärten unterwegs und bringen durch das Vorlesen von Geschichten Abwechslung in den Alltag der Senioren und fördern die Lesekompetenz der Kinder. Die Sparkasse unterstützt den Preis finanziell mit 250 Euro.