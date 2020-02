SPD-Mitglied: „Uns fehlt eine charismatische Persönlichkeit“

Bei dieser Frage muss sie nicht überlegen. „Natürlich. Ja“, meint Roswitha Hollinger (74) als es darum geht, ob in Thüringen neu gewählt werden muss.

Hollinger lebt in Mühlhausen. 2013 kommt sie zurück in die Region. 1945 wird sie in Altengottern geboren, drei Jahre später verlassen die Eltern Thüringen in Richtung saarländische Heimat des Vaters. Mit 29 beginnt die politische Arbeit in der SPD, da engagiert sie sich schon einige Zeit in der Gewerkschaft. Als Frau oft eine Alleinstreiterin. Gegen Männer habe sie sich immer durchsetzen können – schon als Büroleiterin im Forstamt Völklingens. „Ich habe immer zu denen gehört, die selbstständig Entscheidungen getroffen haben.“

Auch der Parteieintritt sei mit der Familie nicht abgesprochen gewesen – nicht mal mit dem Vater, der selbst Sozialdemokrat war. „Ich habe gehofft, dass ich in einer Partei mehr bewirken kann als in der Gewerkschaft“, begründet sie. In Ludweiler im Gemeindeverbund Völklingen ist die SPD seit Jahrzehnten eine Bastion, die unumstößliche Nummer 1 der Parteienlandschaft.

Roswitha Hollinger ist eine durch und durch politische Frau. Zwischen 1985 und 2004 ist sie Mitglied des Landtags im Saarland. Erst im dritten Anlauf schafft sie es, überhaupt von der Partei nominiert zu werden. Neun Jahre lang ist sie Zweite, fünf Jahre Erste Vizepräsidentin des Landtags.

Und sie ist Ehrenamtlerin durch und durch. In Ludweiler leitet sie die Arbeitsgemeinschaft der dortigen 50 Vereine, eine Art Dachverband, bringt sich für die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ein, die Gewerkschaft und die Bergleute, gründet den Förderverein Leichtathletik, weil sie Speerwerfer Boris Henry fördern will, der es später zu Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften gebracht hat.

Als sie nach Mühlhausen kommt, engagiert sie sich zwei Jahre im Vorstand der Stadt-SPD, jetzt ist sie stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins für die Kirchgemeinde St. Martini/St. Georgi.

In ihrer Zeit im Landtag lernt sie auch CDU-Frau Annegret Kramp-Karrenbauer kennen, die heutige Bundesverteidigungsministerin. Auch sie stammt aus Völklingen. „Nein, wir hatten keinen Kontakt“, sagt Hollinger.

Was sie an ihrer Zeit in der saarländischen Landespolitik schätzt: „Es ging immer um die Sache, um allgemeine Interessen und nicht um persönliche.“ In Thüringen wundert sie sich über die Stärke der AfD. Bei der Suche nach der Ursache holt sie aus: „Viele glauben, dass es uns hier nicht so gut geht. Aber dem ist nicht so. Ich bin immer mindestens einmal im Jahr aus dem Saarland nach Mühlhausen gekommen. Es hat sich hier so vieles getan. Das Gejammere fördert die AfD.“

Die Ursache sieht sie aber auch bei den etablierten Parteien, die es aus ihrer Sicht versäumen, politische Inhalte zu transportieren. „Wahlkampf ist nicht nur, einen Infostand aufzustellen.“

Bei einer möglichen Neuwahl der Thüringer Landesregierung, so meint sie, „sind die Aussichten für Rot-Rot-Grün nicht schlecht“. Eine Minderheitsregierung wäre „nur eine Übergangslösung, um eine Neuwahl gründlich vorzubereiten“.

Was die Schwäche der SPD auf Bundesebene angeht, da sieht sie die Ursache im Fehlen einer charismatischen Persönlichkeit; „die haben wir derzeit nicht“.

Roswitha Hollinger wurde zum Neujahrsempfang der Stadt-SPD für 45 Jahre Mitgliedschaft bei den Sozialdemokraten ausgezeichnet. 30 Jahre lang sind dabei Kay-Uwe Jagemann, Bernd Brösdorf, Christine Eisenhut, Michael Dietl, Helmut Eisenhut, Gudrun Brösdorf, Christoph Kunsch, Peter Niedling und Thomas Schmidt.