Der Spielmannszug Sachsensiedlung startete am Rosenmontag am Münsteraner Stadtschloss.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spielmannszug Sachsensiedlung gastiert in Münster

Auch in diesem Jahr nahm der Spielmannszug Sachsensiedlung am Rosenmontagsumzug in Münster teil. 30 Mitglieder des amtierenden Deutschen Spielleute-Meisters in der Kategorie Marschmusik reisten dazu im Auftrag der Stadtverwaltung in die Mühlhäuser Partnerstadt. So konnten die Spielleute bei einer eigens von der Kirmesgemeinde „MügrüMü“ („Münster grüßt Mühlhausen“) organisierten Karnevals-Party dabei sein.

Am Rosenmontag punkt 13.11 Uhr starten die Spielleute vor dem Schloss im großen Umzug mit mehr als 100 Wagen, Fußgruppen und Spielmannszügen und legten die knapp sechs Kilometer lange Strecke durch die Innenstadt, vorbei am historischen Rathaus über den Prinzipalmarkt zurück. „Trotz einsetzenden Nieselregens war die Stimmung super und das Gastspiel in Münster erneut ein Ereignis im Jahresprogramm unseres Vereins“, so der Vorsitzende Michael Hohmann.

Die historische Stadtkulisse verlieh Münsters Rosenmontagszug – einer der größten in Westfalen – ein ganz besonderes Flair, tausende Menschen säumten den Weg.