Spielstraße vor Langulas Kindergarten

Die Pfarrstraße in Langula ist seit Montagmorgen Spielstraße. Almut Skatulla, Leiterin des evangelischen Kindergartens in der Pfarrstraße, nennt es „den Mercedes unter den Lösungen“. Eigentlich habe sie den Trabant haben wollen, sprich eine Tempo-30-Zone vorm Kindergarten. Nun hat sie die Spielstraße. „Seit fünf Jahren haben sich die Elternbeiräte eingesetzt und nachgedacht, wie wir die Straße vorm Kindergarten sicherer machen können“, sagt Skatulla. Selbst der Eingang des Kindergartens wurde 2018 verlegt.

Die Pfarrgasse in Langula ist nun Spielstraße. Der Kindergarten nutzte es zum Malen mit Kreide und zum Spielen. Foto: Claudia Bachmann

Die Gasse wurde häufig als Schleichweg genutzt, um nicht an der Ampel in der Mühlhäuser Straße warten und durch die Eisenacher Straße fahren zu müssen. Auch in der Gegenrichtung wurde die Straße als Abkürzung genutzt. „Das war noch problematischer, denn die Geschwindigkeit, mit der die Autos am Kindergarten vorbeifuhren, war noch höher“, erinnert Skatulla, die den Einsatz des Vogtei-Bürgermeisters Christian Hecht und der Ortsbürgermeisters Bodo Dittrich (beide parteilos) lobt.

Harald Meyer, seit Januar der zuständige Kontaktbereichsbeamte der Polizei, wolle in der Pfarrgasse verstärkt das Einhalten der Schrittgeschwindigkeit und die Sicherheit der Kinder im Auto und beim Aussteigen kontrollieren.

Weitere Kontrollschwerpunkte würden die Grundschule und die Bahnhofstraße in Oberdorla und die Straße Hinterm Jakobsdorf in Langula. Am Feuerwehrgerätehaus würde immer wieder das Durchfahrtverbot ignoriert, um schneller durch Langula zu kommen. „Zu Beginn der Kontrollen kamen die Fahrzeuge kolonnenweise“, meint Meyer. Was die Situation an der Grundschule angeht: Immer wieder werde dort, so Meyer, „rücksichtslos und irre geparkt“, wenn die Kinder zur Schule gebracht werden.

Mindestens ein mobiles Tempomessgerät – ein Smiley – wolle sich die Landgemeinde Vogtei anschaffen, kündigte Bürgermeister Hecht an. Potenzielle Einsatzorte seien die Schulstandorte, die Pfarrgasse in Langula, die Bahnhofstraße in Oberdorla und der Mahllindenweg in Niederdorla.