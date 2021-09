Spielzeughersteller Mattel sucht abstrakte Fahrzeuge - Liebhaber aus Struth bewirbt sich

Struth. Autoliebhaber Alexander Tasch aus Struth sieht vielleicht bald seinen Traum Wirklichkeit werden: Sein Rallye-Bus könnte von Mattel als Spielzeugauto gebaut werden.

Sein mit viel Schweiß, Liebe zum Detail mühsam in der Garage aufgebautes Fahrzeug tausendfach als Spielzeugauto herstellen zu lassen, um somit Kinder auf der ganzen Welt glücklich zu machen, bleibt für viele Autoliebhaber ein je gehegter Traum. Mit Hilfe aus der Region kann dieser aber jetzt für Alexander Tasch aus Struth Wirklichkeit werden. Vor wenigen Wochen habe Tasch die Nachricht des weltweit zweitgrößten amerikanischen Spielzeugherstellers Mattel erreicht, mit der Anfrage seinen Rallye-Bus auf einer Tour des Herstellers zu präsentieren. Mattel führte im Jahr 168 die Spielzeugmarke Hot Wheels ein, sie war in den Anfängen aber besser als „Heiße Räder von Mattel“ bekannt.

Alexander Taschs VW-Bulli Foto: Lisa Gerstner

Das Prozedere: In Amerika, England, Mexiko und Deutschland bewerben sich Auto-Enthusiasten, die zu ihrem Fahrzeug eine besondere Beziehung pflegen. Ausgesiebt wird zuvor über eine Abstimmung im Internet, Juroren entscheiden danach, wer in den Endausscheid einzieht. Für den Gewinner geht es dann mit seinem Fahrzeug zum Endausscheid nach Amerika. Setzt sich der Gewinner dann beim Finale gegen die Kontrahenten aus den anderen Ländern durch, wird sein Fahrzeug im Maßstab 1:64 produziert und kommt in den internationalen Handel.In der deutschen Jury stimmen Tuning-Profi Sidney Hoffmann, Rennfahrerin Sophia Flörsch und Musikproduzent Mousse T. über das Weiterkommen der Teilnehmer ab.

Vor gut drei Jahren übernahm der Struther Unternehmer gemeinsam mit seinem Kumpel Patrick Kulle eine Firma, die sich ausschließlich damit beschäftigt hat, Fahrzeugteile der Volkswagenmarke T3 zu verkaufen. „Mein Freund Bernd Jäger bat mich damals sein Unternehmen zu verkaufen, nach Sichtung der Geschäftspapiere dachte ich, das müsstest du eigentlich selbst machen“, sagt Tasch. Er holte seinen Kumpel Patrick Kulle mit dem er bereits vor Jahren Veranstaltungen organisierte, ins Boot. Gemeinsam haben Kulle und Tasch einen Unternehmensstandort an der Autobahn bei Leinefelde etabliert. Zwar sei man mit dem Onlinehandel und dem Versand der Teile ganz gut dabei, viele ihrer Käufer würde ihre Teile aber auch noch selbst abholen und zeitgleich auch Erfahrungen über den Volkswagen-Bulli auszutauschen.

Alexander Tasch | VW Bulli In der Fahrzeugmitte verrichtet ein 410 PS starker V8-Motor seinen Dienst. Er stammt ursprünglich aus einem BMW M5 der E39-Baureihe Foto: Lisa Gerster

Im vergangenen Jahr sei Bernd Jäger, der vorrangig in der Volkswagenszene bekannt ist, erneut auf die Geschäftspartner Kulle und Tasch zugekommen. Er informierte darüber, dass jetzt auch der „Rebell“, wie ihn Jäger getauft hat, verkauft werden würde. „Wir haben nicht lange gezögert und uns für den Kauf des Bullis entschieden. Er gehört einfach zur Firma der Szene und sollte nicht in einer privaten Garage verschwinden“, erläutert Tasch. Im Internet sei Kulle auf die Aktion des Spielwarenherstellers Mattel aufmerksam geworden, damit gerechnet das sich überhaupt jemand zurückmeldet habe man nicht. Der Rallye-Bus sehe von außen fast immer noch aus wie ein T3 Bulli. Angetrieben wird der Kastenwagen allerdings nicht mehr mit einem Standardmotor. Inzwischen sei ein weit über 400 PS starker Motor aus einem bayrischen Sportwagen verbaut worden. Um den Bus zügig nach vorn peitschen zu können, sei eigens ein Fünfganggetriebe angefertigt worden, dies sorge für reibungsfreie Schaltabläufe. Beide Achsen seien laut Tasch mit einer Sperre versehen, Doppelstoßdämpfer an den Radaufhängungen sorgen bei Sprüngen für eine stabile Landung.

„Unser Auto ist ausnahmslos einmalig, der Rebell gibt es kein zweites Mal. Über viele Fürsprecher würden wir uns riesig freuen“, heißt es von Kulle und Tasch.

Abgestimmt werden kann unter: https://www.instagram.com/p/CT4N6WDq-1W/?utm_medium=copy_link

