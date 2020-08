Mühlhausen. Die Handwerkskammer Erfurt bietet ab Mittwoch, 12. August, wieder Sprechtage für Betriebsinhaber und Existenzgründer in Mühlhausen an.

Sprechtage in Mühlhausen für Handwerker

Die Handwerkskammer Erfurt bietet ab Mittwoch, 12. August, wieder Sprechtage für Betriebsinhaber und Existenzgründer in Mühlhausen an. „Kalkulation, Finanzierung, Kundengewinnung, Marketing und Personalführung sollten ebenso leicht von der Hand gehen wie das eigentliche Handwerk“, sagt Thomas Malcherek, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Erfurt.

In den Räumen der Kreishandwerkerschaft Kyffhäuser-Unstrut-Hainich in der Felchtaer Straße 27 gibt es außerdem Sprechtage am 19. August, 9. und 23. September, 7. und 21. Oktober, 4. und 18. November und am 9. Dezember. Beginn der kostenlosen Beratung ist jeweils um 9 Uhr.

Um Anmeldung wird gebeten unter der Telefonnummer 0361/6707 4100 oder per E-Mail an sringmann@hwk-erfurt.de.