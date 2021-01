Dagmar Klein ist Bibliothekarin in der Stadtbibliothek Mühlhausen in der Jakobikirche.

Mühlhausen Einrichtung in Jakobikirche ist auch digital erreichbar.

Stadtbibliothek Mühlhausen bietet weiterhin Abholservice an

Auch wenn die Mühlhäuser Stadtbibliothek Jakobikirche für Besucher geschlossen ist, bietet sie weiter ihre Dienste an – per Abholservice und auch digital. So können Bücher, Spiele und andere Medien vorbestellt und dann abgeholt werden, zu den gewohnten Öffnungszeiten Montag, Dienstag und Donnerstag von 10 bis 18 Uhr und Freitag von 10 bis 13 Uhr.

Bestellungen sind möglich per Mail an: stadtbibliothek@muehlhausen.de oder telefonisch unter: 03601: 452 450. Auf Wunsch stellt das Bibliotheksteam auch Angebote nach den Interessen der Leserinnen und Leser zusammen.

Verlängerungen sind online und telefonisch möglich.

Die Rückgabe kann auch außerhalb der Öffnungszeiten erfolgen über einen Kasten neben dem Haupteingang der Jakobikirche.

Unter www.thuebibnet.de stehen außerdem Tausende Medien zur digitalen Ausleihe zur Verfügung.