Stadtverwaltung Mühlhausen bedankt sich bei Händlern

Mühlhausen. Vertreter der Stadtverwaltung und des Mühlhäuser Vereins Zurück in die Mitte verteilen am Freitag, 4. Dezember, am Obermarkt kleine Geschenke.

Zum Ende der Grün- und Wochenmarktsaison will sich die Stadt bei den Händlern bedanken. Einer Mitteilung aus dem Rathaus zufolge, wollen Vertreter der Stadt gemeinsam mit dem Verein Zurück in die Mitte am Freitag, 4. Dezember, ab 10 Uhr kleine Präsente zum Dank für ein erfolgreiches Jahr 2020 verteilen. Treffpunkt ist der Obermarkt. Der Verein Zurück in die Mitte hat sich zum Ziel gesetzt, die Innenstadt zu beleben.