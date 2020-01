Menteroda. Die Straße sollte bereits fertig sein, doch die Baufirma geriet in Verzug. Nun ist Start im Frühjahr.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Straße von Urbach nach Peukendorf wird repariert

Die Straße von Urbach (Gemeinde Menteroda) nach Peukendorf (Gemeinde Helbedündorf, Kyffhäuserkreis) wird voraussichtlich im Frühjahr saniert. Geplant war die Erneuerung des Fahrbahnbelages bereits für Ende des vergangenen Jahres, so Menterodas Bürgermeister Martin Wacker (parteilos), doch die beauftragte Baufirma sei in Verzug geraten. Wenn das Wetter es zulasse, werde begonnen. Etwa auf halber Strecke der drei Kilometer langen Straße befindet sich die Kreisgrenze. 25.000 Euro hat die Gemeinde Menteroda im Haushalt für die Bauarbeiten eingestellt. Sie kommt damit der Verkehrssicherungspflicht nach. Die Straße ist auch wegen des vielen Schwerlastverkehrs in einem schlechten Zustand, dabei ist sie eigentlich für gewerblichen Verkehr gesperrt.