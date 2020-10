Straßensanierung mit Schwerpunkt im Südeichsfeld

Die Gemeinde Südeichsfeld will bei künftigen Dorferneuerungsprojekten den Schwerpunkt beim Straßen- und Wegebau setzen. Eine Ausnahme bildet das Sportlerheim in Lengenfeld unterm Stein. Für dessen Sanierung werde eine finanzielle Beteiligung des Sportvereins geprüft, sagte Bürgermeister Andreas Henning (parteilos).

Der schlechte Zustand vieler Straßen ist regelmäßig Thema im Gemeinderat. Doch nicht immer ist die Kommune zuständig, auch etliche Landesstraßen seien reparaturbedürftig. Für einige kommunale Straßen gebe es Handlungsbedarf. Eine Prioritätenliste wurde von der Verwaltung erstellt. Eines der dringenden Projekte ist der Schanzenweg in Wendehausen.

Mitte Januar ist Antragsschluss für die Maßnahmen innerhalb der letzten Projektphase der Dorferneuerung bis 2021, die um weitere zwei Jahre bis 2023 verlängert wurde. Die Maßnahmen wurden bereits im Bauausschuss besprochen. Seit 2015 ist die Gemeinde im Förderprogramm des Thüringer Landwirtschaftsministeriums. Eines der Ziele ist, die Wohn-, Arbeits- und Lebensverhältnisse nachhaltig zu verbessern – dazu gehört der Erhalt dörflicher Strukturen und historischer Bausubstanz.

Für rund drei Millionen Euro konnten bereits Projekte in der Dorferneuerung im Südeichsfeld umgesetzt werden. Rund 1,5 Millionen Euro kamen an Fördermitteln, die Gemeinde gab etwa die gleiche Summe dazu. Größtes Projekt war die Sanierung des Katharinenstiegs in Wendehausen für 700.000 Euro. Es wurden viele Maßnahmen an Dorfgemeinschaftshäusern für eine Landesförderung bewilligt, darunter in Schierschwende, Faulungen und Katharinenberg. Der Umbau der Südeichsfeldhalle in Diedorf kostete eine halbe Million Euro.

Am Sozialgebäude des Heyeröder Sportplatzes wurden 350.000 Euro investiert. In Lengenfeld unterm Stein wurden Dach- und Fassade der Gemeindeschenke für 170.000 Euro erneuert und der Gedeplatz umgestaltet.