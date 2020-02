Superheld Jack sucht ein neues Zuhause

Der stattliche Mischlingsrüde Jack sucht ein neues Zuhause. Wie Katharina Funk informiert, wohnt das Tier mit einer kurzen Unterbrechung bereits seit anderthalb Jahren im Mühlhäuser Tierheim. So war der Rüde im Alter von drei Monaten amtlich eingewiesen worden. Kurz darauf konnte er vermittelt werden.

Doch nach sechs Monaten wurde Jack wegen Überforderung wieder ins Heim gebracht. Er hat ein aufgeschlossenes und freundliches Wesen. Jack ist jedoch ein echtes Energiebündel mit großem Temperament und Bewegungsdrang. Katzen und Kleintiere gehören nicht zu seinen Freunden, denn er habe einen Jagdinstinkt. Bei anderen Hunden entscheidet die Sympathie. „Der hübsche Kerl läuft an der Leine und kennt Grundkommandos wie Sitz und Platz“, berichtet Funk. Für Jack wünscht sie sich nicht ein sportliches und aktives Zuhause und ein Herrchen mit Hunde-Erfahrung. Hundesport oder der Besuch einer Hundeschule seien angeraten. Denn Jack möchte auch vom Kopf her ausgelastet werden. Mit seiner Schulterhöhe von 60 Zentimetern gehöre Jack zu den großen Hunden. Jack wurde kastriert und mit einem Mikrochip gekennzeichnet. Er ist aktuell geimpft und entwurmt. Jack sei sogar wahrer Superheld. Anfang Oktober kam es bei einer Hündin im Tierheim unter der Geburt zu schweren Komplikationen und sie schwebte in Lebensgefahr. Nur mit der Bluttransfusion von Jack konnte sie gerettet werden. Der jedoch hatte die für die Bluttransfusion nötigte Narkose nicht vertragen. Über eine Stunde kämpfte die Tierklinik Mühlhausen um das Leben des Rüden. Nicht von seiner Seite wichen Tierheimleiter Jan Weingart und Katharina Funk.

Das Tierheim befindet sich in der Industriestraße 34 in Mühlhausen und ist zu erreichen unter Telefon 03601/440711.