Tag der offenen Tür auf der Baustelle

Musik im Chemieraum und Geschichte im Sprachen-Fachkabinett: Das ist im Moment Alltag im Salza-Gymnasium in Bad Langensalza. Denn der Schulteil in der Hannoverschen Straße wird umgebaut – bei laufendem Betrieb.

Dass das funktioniert, das zeigten Schüler und Lehrer am vergangenen Samstag beim Tag der offenen Tür. „Wir haben lange nachgedacht, ob wir überhaupt die Türen öffnen sollen“, informieren Schulleiter Ahmed Eltahir, sein Stellvertreter Conny Köhler und Oberstufenleiter Andreas Deiseroth, die die Spitze des Salza-Gymnasiums bilden. Doch man habe gedacht, gerade wegen der Baustelle wolle man sich präsentieren. Der Umbau ist eine große Herausforderung, sagen sie. Er verlange von allen viel Flexibilität. Auch von den Unternehmen, die Rücksicht nehmen, unter anderem wenn Klassenarbeiten anstehen.

„Das gesamte Raumsystem ist ausgehebelt“, so Eltahir, Köhler und Deiseroth. Täglich müsse man improvisieren. Sowohl Lehrer und Schüler erfahren oft erst am Morgen, in welchem Raum sie Unterricht haben Auch die Sportstunden sind betroffen. Da gleichzeitig die Salza-Halle umgebaut wird, müssen die Schüler in Stadt- und Oostkamp-Halle ausweichen. „Wir sind stolz, dass bisher keine Unterrichtsstunde ausfallen musste“, berichten Eltahir, Köhler und Deiseroth.

Der Nordflügel ist bereits saniert

Der erste Fortschritt im Gebäude ist sichtbar, der Nordflügel schon saniert. Ende des Schuljahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Nach Ansicht der Schulleitung ist die Sanierung ein Privileg, die schon 2019 beginnen sollte. Denn viele weitere Schulen und Hallen im Unstrut-Hainich-Kreis müssen noch auf ihre Modernisierung warten.

Die Gymnasium-Spitze freut sich bereits jetzt auf den Abschluss der Arbeiten. „Dann können wir endlich den Weg zur digitalen Schule gehen“, sagen sie. Dann ist in jedem Raum Wlan verfügbar und auch die Kommunikation zwischen Lehrer und Schüler soll digital verlaufen. Eine Arbeitsgruppe hat bereits ein Konzept dafür erstellt.

Der Tag der offenen Tür richtete sich aber auch an die Neulinge, die im neuen Schuljahr das Salza-Gymnasium besuchen wollen. Die Anmeldungen wurden am Samstag bereits angenommen. 636 Schüler besuchen derzeit das Gymnasium. Auch die Lehrerzahl ist mit 46 kontant. Stellen konnten nachbesetzt werden, das hat das Kollegium verjüngt, berichtet die Schul-Spitze.

„Wir freuen uns, dass wir uns hier als starke Schulgemeinschaft präsentieren können“, so Eltahir, Köhler und Deiseroth. Denn viele haben den Tag der offenen Tür unterstützt. Schüler und Lehrer stellten das Haus und die 18 Arbeitsgemeinschaften des Gymnasiums vor und die Eltern halfen im Café.