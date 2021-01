Die Tankstelle von Jörg Ackermann in Mühlhausen wurde in der Nacht von Einbrechern heimgesucht. Im Bild sind Jörg Ackermann und seine Angestellte Lydia Köhler.

Mühlhausen Einbrecherduo wird in der Nacht zu Donnerstag auf frischer Tat überrascht.

Tankstelle und Zeitungszusteller in Mühlhausen überfallen

Mühlhausen. Eine zerstörte Scheibe, ein beschädigtes Auto, geklaute Ware, Ärger und Adrenalin sind das Resultat eines Einbruchs in der Nacht zu Donnerstag. Zwei Männer hatten es kurz nach 1 Uhr auf eine Tankstelle in der Wanfrieder Straße abgesehen. Sie zerschlugen die Scheibe an der Eingangstür, kletterten in den Verkaufsraum und bedienten sich.

Doch der Einbruch währte nur kurz. Ein Zeitungszusteller der Funke Logistik fuhr just in dem Moment an der Tankstelle vor, als die Einbrecher zugange waren. Auf Videos der Überwachungskameras, die der Reporter dieser Zeitung ansehen konnte, ist zu erkennen, wie sich die Männer zunächst versteckten aber kurz darauf durch die zerschlagene Scheibe nach draußen flüchteten.

Dort schlugen sie nach Polizeiangaben mehrfach auf den Lieferwagen des Zustellers ein, ehe sie zu Fuß verschwanden. Der Zusteller kam mit dem Schrecken davon, am Auto gab’s leichte Dellen.

Die Tankstelle dient jede Nacht als Abladestelle für die Tageszeitung. Überall in der Stadt gibt es derartige Punkte, an denen sich die örtlichen Zusteller dann bedienen, um die Zeitung an die Haushalte zu verteilen.

Der Sachschaden im Eingangsbereich der Tankstelle und an dem Lieferwagen liegt offenbar höher als der Wert der gestohlenen Ware. „Sie haben nur Gummibärchen und Zigaretten einer bestimmten Marke geklaut“, sagte Jörg Ackermann dieser Zeitung. Er leitet die familiengeführte Tankstelle seit knapp 17 Jahren. Über sein Handy wurde er alarmiert. Probleme mit Einbrüchen habe er bisher nie gehabt.

Der Polizei zufolge haben Zeugen beobachtet, wie zwei Männer unmittelbar nach der Tat in ein Mehrfamilienhaus in der Nähe der Tankstelle gerannt sind. Dort sollen sie zuvor mit einem Stein gegen die Hauswand geschlagen haben. Den Stein fanden die Polizisten wenig später in einer Mülltonne. Ob es sich bei den Männern um die Täter handelte und mit dem Stein die Scheibe zerschmettert wurde, ist noch offen.