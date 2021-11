Tatverdächtige nach räuberischer Erpressung in Mühlhausen schnell gestellt

Mühlhausen. Zu den Hintergründen der Tat bleiben viele Fragen offen.

In der Nacht zu Dienstag sollen laut Polizei zwei Männer im Alter von 36 und 27 Jahren von einem 31-jährigen in Mühlhausen einen dreistelligen Bargeldbetrag gefordert haben. Sie passten ihn gegen 3 Uhr in Mühlhausen ab.

Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, hielten sie ihm wohl ein Messer vor das Gesicht und schlugen zu. Das leicht verletzte Opfer übergab den Tätern Geld und meldete sich noch in der Nacht bei der Polizei. Der 31-Jährige wurde medizinisch behandelt.

Umfangreiche Sofortmaßnahmen führten laut Mitteilung zu den beiden Tatverdächtigen. Noch am Dienstag erfolgte auf Weisung der Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 27-Jährigen, bei dem sich auch der andere Tatverdächtige, der in den Niederlanden lebt, aufhielt. Beide Täter wurden festgenommen. Die Polizisten konnten Beweismittel, darunter auch das erpresste Bargeld, sicherstellen.

Der in Mühlhausen lebende 27-Jährige wurde nach seiner Vernehmung am Dienstag entlassen. Am Mittwoch erfolgte dann auf Weisung der Staatsanwaltschaft die Freilassung des zweiten Täters. Täter und Opfer machten widersprüchliche Aussagen, so dass noch völlig offen ist, was sich genau und warum abgespielt hat.

