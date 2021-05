Termine für die Fahrzeugzulassung im Unstrut-Hainich-Kreis online buchen

Mühlhausen. Das Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises bietet Termine für Fahrzeugzulassungen und den Führerscheinantrag online an.

Für die Kfz-Zulassung und das Fahrerlaubniswesen vergibt das Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises seit Montag, den 3. Mai, Termine im Internet.

Wie es in einer Mitteilung des Landratsamtes heißt, können Bürger nun zum Beispiel Termine zur An- und Abmeldung eines Fahrzeugs, Beantragung eines Führerscheins oder einer Fahrerkarte rund um die Uhr auf der Internetseite des Landratsamtes unter www.unstrut-hainich-kreis.de buchen. Auch weitere Fachdienste wollen in nächster Zeit eine Online-Terminvergabe anbieten.