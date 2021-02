Theaterleute hoffen auf Neu-Start im April

Mühlhausen. 3K will ab nächster Woche mit „Kultur to go“ auf sich aufmerksam machen.

Mit 30-mal Kultur im Glas und 100-mal Kultur im Beutel, so will die 3K-Theaterwerkstatt in Mühlhausen Anfang März wieder mehr ins Blickfeld der Mühlhäuser rücken. Seit Mitte November gibt es, der Corona-Pandemie geschuldet, keinen Spielbetrieb mehr. Passend zum 30. Geburtstag von 3K – im Gründungsjahr 1991 befand man sich noch unter dem Dach des Vereins „Arbeiten und lernen“ – sind 30 Gläser gefüllt.