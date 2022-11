Thüringer Landestrachtenfest kommt nach Mühlhausen

Unstrut-Hainich-Kreis. 2024 wird es traditionell – und das in Zusammenhang mit einem ganz besonderen Mühlhäuser Brauchtum.

In zwei Jahren richtet der Unstrut-Hainich-Kreis zum ersten Mal das Thüringer Landestrachtenfest aus. Im Zusammenhang mit der Holzfahrt und in Kooperation mit dem Traditionsverein ist das Spektakel im Juni 2024 auf dem Gelände des Deutschen Bratwurstmuseums in Mühlhausen geplant. „Ob es das dritte oder das vierte Juniwochenende wird, muss noch abgestimmt werden“, informierte jetzt Landrat Harald Zanker (SPD).

Beim Landestrachtenfest kommen Trachtenvereine aus ganz Thüringen zusammen – zwischen 350 und 600 Akteure gestalten das Programm. Zuletzt fand das Fest 2018 in Altenburg und 2021 auf der Bundesgartenschau in Erfurt statt.

Antrag wurde bei Vollversammlung einstimmig angenommen

Der Vorschlag, das Fest 2024 in Mühlhausen auszurichten, kam vom Präsidenten des Deutschen und gleichzeitig Vorsitzenden des Thüringer Trachtenverbandes, Knut Kreuch.

Bei der Vollversammlung des Thüringer Trachtenverbands am vergangenen Wochenende stellte Harald Zanker schließlich den Antrag, der von den Verbandsmitgliedern einstimmig beschlossen wurde. „Wir sind der einzige Landkreis in Thüringen, der noch ein eigenes Kreistrachtenfest auf die Beine stellt – zuletzt 2018 in Heyerode. Deshalb sind wir auch einem Fest auf Landesebene gewachsen“, so der Landrat.

Die Planung für das Trachtenfest in zwei Jahren stecke noch in den Kinderschuhen. „Es gibt erste Ideen und Vorschläge, über die der Landesvorstand noch beraten muss“, erklärte Zanker. Zu diesen Vorschlägen gehört unter anderem ein Umzug der Trachtenvereine um die Mühlhäuser Stadtmauer und dann entlang der alten Bahnstrecke zum Gelände des Bratwurstmuseums. Dort könnten dann sowohl der Mühlhäuser Traditionsverein als auch die Trachtenvereine mit ihren jeweiligen Kulturprogrammen punkten. „Die Holzfahrt bekommt ein größeres Publikum und das Trachtenfest einen besonderen Rahmen. Beides hat Tradition und passt deshalb auch inhaltlich gut zusammen“, sagte Harald Zanker.

Übernachten könnten die Mitglieder der Trachtenvereine in den Hotels und Pensionen der Stadt. Möglich sei aber auch eine generelle Anreise erst am Samstag. Über den endgültigen Ablauf und ob auch der Sonntag noch für einen gemeinsamen Gottesdienst und eine Stadtführung genutzt wird, entscheidet letztendlich der Verbandsvorstand.

Das Programm beim Landestrachtenfest besteht aus viel Musik und Tänzen, bei denen die verschiedenen Trachten in Szene gesetzt werden. Im Unstrut-Hainich-Kreis leben gleich mehrere Vereine diese Tradition – unter anderem in Langula, Oberdorla, Hüpstedt, Faulungen, Menteroda, Herbsleben, Struth, Horsmar, Zimmern und Heyerode.

„Wir sind ein ländlicher Kreis in einem ländlichen Bundesland, in dem Brauchtum und Trachten mit unserer Herkunft und mit unserer Geschichte zusammenhängen“, sagte Harald Zanker. Er hoffe, dass die Vereine im Landkreis das Landestrachtenfest als Ansporn sehen, weiter zu machen. Viele der Vereine hätten insbesondere nach der Corona-Pandemie mit Mitgliederschwund zu kämpfen.