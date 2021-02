Das so genannte Azubi-Ticket Thüringen wird auch im Untsrut-Hainich-Kreis fortgesetzt.

Ticket für Azubis für die Hainich-Region in die zweite Runde

Das Pilotprojekt Azubi-Ticket Thüringen wird bis Juli 2021 verlängert. Wie es in einer Mitteilung des Landratsamtes heißt, bekam der Landkreis jetzt den Bescheid vom Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, dass die „Richtlinie zur Förderung der Anerkennung des Azubi-Tickets Thüringen“ fortgeführt wird.

Das Azubi-Ticket Thüringen kostet die Berufsschüler wie im Pilotprojekt 50 Euro pro Monat, die übrigen Kosten in Höhe von 100 Euro übernimmt der Freistaat Thüringen. Mit dem Ticket können die Schüler dann alle Bus- und Bahnverbindungen in Thüringen (außer im Landkreis Greiz) nutzen.

Die Anerkennung des Azubi-Tickets Thüringen auf den Buslinien des Unstrut-Hainich-Kreises durch die Busunternehmen Regionalbus GmbH des Unstrut-Hainich-Kreises, der Stadtbus GmbH Mühlhausen, Salza-Tours König in Bad Langensalza, dem Omnibusbetrieb Weingart in Menteroda und dem Omnibusverkehr Reinhard Schieck in Hörselberg-Hainich werde vom Freistaat mit 10 Euro pro Berufsschüler und Monat unterstützt. Mögliche Mehrkosten würden vom Landkreis als Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs übernommen.